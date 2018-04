Jahresbilanz 2017: Hohe Förderleistung der LfA für bayerische Wirtschaft / Gesamtförderleistung von 2,54 Milliarden Euro / Kernkapitalquote steigt auf 19,9 Prozent (FOTO)

München (ots) -Für das Jahr 2017 zieht die LfA Förderbank Bayern eine erfreulicheBilanz: Die staatliche Spezialbank sagte Mittelstand und Kommunen imHauptgeschäft mit programmgebundenen Förderkrediten rund 1,72Milliarden Euro zu. Das ist ein Zuwachs um rund 6 Prozent gegenüberdem Vorjahr. Zusammen mit den Konsortial- (500 Millionen Euro) undGlobaldarlehen (110 Millionen Euro) beläuft sich die Kreditvergabe2017 auf rund 2,33 Milliarden Euro. Inklusive der Risikoübernahmen(208 Millionen Euro) liegt die Gesamtförderleistung für diebayerische Wirtschaft bei rund 2,54 Milliarden Euro.Zum 31. Dezember 2017 betrug die Bilanzsumme 21,475 MilliardenEuro und lag damit leicht unter dem Vorjahresniveau. DieKernkapitalquote (Tier 1) stieg auf 19,9 Prozent.Der Zuwachs bei den programmgebundenen Förderkrediten resultiertinsbesondere aus der sehr starken Nachfrage bei der Gründungs- undWachstumsfinanzierung. Das Zusagevolumen legte um rund 14 Prozent aufüber 800 Millionen Euro zu. Zudem gefragt war der erst Mitte Juli2017 eingeführte Energiekredit Gebäude mit Tilgungszuschuss. DieDarlehenszusagen für Investitionen in die Energieeffizienz vonFirmengebäuden beliefen sich auf über 100 Millionen Euro.Bayerns Wirtschaftsminister und LfA-VerwaltungsratsvorsitzenderFranz Josef Pschierer erklärt: "Bayern war 2017 Spitzenreiter beimWirtschaftswachstum unter den deutschen Flächenländern. TragendeSäule ist der Mittelstand, der kräftig investiert. Fast 4.400mittelständische Unternehmen hat die LfA im letzten Jahr mitattraktiven, flexiblen und passgenauen Förderkrediten unterstützt.Das Ergebnis für den bayerischen Wirtschaftsstandort sindInvestitionen der Betriebe allein beim programmgebundenenFördergeschäft in Höhe von rund 2,46 Milliarden Euro und positiveEffekte für den Arbeitsmarkt: Fast 138.000 bestehende Arbeitsplätzekonnten so gesichert und mehr als 5.500 neue Stellen geschaffenwerden".Die Kreditvergabe insgesamt - also Programmkredite, Konsortial-und Globaldarlehen zusammen - verringert sich 2017 auf rund 2,33Milliarden Euro (2016: 2,49 Milliarden Euro). Bereinigt um einenEinmaleffekt ergibt sich ein Anstieg der Neuzusagen im Kreditgeschäftum etwa 3,9 Prozent.Zusammen mit den Risikoübernahmen liegt die Gesamtförderleistungfür die bayerische Wirtschaft bei rund 2,54 Milliarden Euro (2016:2,74 Milliarden Euro). Auch hier lässt sich der Rückgang auf einenEinmaleffekt zurückführen. Hinzu kommt, dass die Risikoübernahmen aufden niedrigsten Stand in den letzten zehn Jahren gesunken sind - einZeichen für die gute konjunkturelle Entwicklung und eine solideEigenkapitalausstattung der Betriebe.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, erläutert: "Mitdem Förderjahr 2017 sind wir sehr zufrieden. Unsere Förderleistungfür die bayerische Wirtschaft konnten wir erneut ausbauen. Wirfokussieren uns bei unserem Angebot auf den Bedarf der Gründer,kleinen und mittleren Unternehmen und unterstützen die bayerischeWirtschaftspolitik mit bankmäßigen Mitteln. Das ist unser Auftrag undMarkenzeichen."Die 144 geförderten bayerischen Kommunen haben 2017 Förderkreditein Höhe von knapp 95 Millionen Euro nachgefragt. Aufgrund der gutenHaushaltslage der Kommunen waren die Zusagen rückläufig. "Die Städteund Gemeinden investierten überwiegend in die Ver- und Entsorgung,die Verkehrsinfrastruktur und den Breitbandausbau. Insgesamt konntensie mit unserer Unterstützung Investitionen in Höhe von rund 195Millionen Euro realisieren", so Dr. Beierl.Die Bilanzsumme lag mit 21,475 Milliarden Euro leicht unter demVorjahresniveau (2016: 22,097 Milliarden Euro). Die Kernkapitalquotestieg auf 19,9 Prozent (2016: 17,3 Prozent). Die positive Entwicklungist auf eine Stärkung des Kernkapitals sowie einen gesunkenenGesamtrisikobetrag zurückzuführen.Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Anita DehnePressesprecherinTel. 089 / 21 24 - 22 26Fax: 089 / 2124 - 17 22 26E-Mail: anita.dehne@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell