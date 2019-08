Jahresbericht und Auslandsbericht der Johanniter-Unfall-Hilfe erschienen / Immer mehr Menschen nehmen die Dienste der Johanniter in Anspruch (FOTO)

Berlin (ots) -Wie gelingt es, mehr Menschen für Pflegeberufe zu gewinnen, um derwachsenden Schere zwischen Angebot und Nachfrage an pflegerischenDiensten zu begegnen? Welche Chancen bietet der technischeFortschritt, um die Angebote der Johanniter weiterzuentwickeln, immermit Blick auf die Lebenswirklichkeit der Menschen und ihreindividuellen Bedürfnisse? Was können die Johanniter dazu beitragen,damit Menschen aus anderen Kulturen ihren Platz in unsererGesellschaft finden? Wie sieht bedarfsgerechte Hilfe zur Selbsthilfein den Krisen- und Katastrophenregionen dieser Welt aus? Diese undviele weitere Themen haben die Organisation im vergangenen Jahrbewegt.Der aktuelle Jahresbericht der Johanniter-Unfall-Hilfe und derBericht der Johanniter-Auslandshilfe geben einen Überblick über diegroße Bandbreite ihrer Aktivitäten und stellen an konkretenBeispielen die praktische Arbeit vor Ort vor. Dabei kommen wiederMenschen bei den Johannitern zu Wort - stellvertretend für die mehrals 63.000 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, die täglich von Neuem mit Leidenschaft und Freude ansWerk gehen und der Organisation ihr Gesicht geben. Was sie dabeiallein im Jahr 2018 geleistet und wie viele Menschen sie mit ihrerArbeit erreicht haben, lässt sich an diesen Zahlen ablesen:Mehr als 688.000 Mal waren die Rettungskräfte der Johanniter imEinsatz. Rund 4,3 Millionen Mal beförderte ihr Fahrdienst Menschenmit Mobilitätseinschränkungen sicher an ihr Ziel. 425.000 Menschenhaben die Johanniter im vergangenen Jahr in Erster Hilfe geschult.Rund 190.000 Kunden nutzen die Hausnotrufdienste der Johanniter.29.500 Kinder werden in den mehr als 400 Johanniter-Kitas bundesweitbetreut. Rund 1,7 Millionen Menschen weltweit profitierten vonmedizinischer Grundversorgung durch die Johanniter. Etwa 680.000Menschen wurden mit Wasser-, Sanitär- und Hygienemaßnahmenunterstützt, so zum Beispiel durch den Aufbau einesWasserversorgungssystems für indigene Gemeinden im Hochland vonEcuador. Über 160.000 Menschen konnten mit Hilfe der Johanniter ihreErnährung und Lebensgrundlage nachhaltig verbessern. Mehr als 12.000Menschen haben die Johanniter nach dem Erdbeben und anschließendenTsunami in Indonesien im vergangenen Jahr geholfen.Den vollständigen Jahresbericht und Auslandsbericht derJohanniter-Unfall-Hilfe finden Sie unter www.johanniter-medien.de.Pressekontakt:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTherese Raatz, PressesprecherinLützowstraße 94, 10785 BerlinTel: 030-26997-360, E-Mail: medien@johanniter.dewww.johanniter-medien.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell