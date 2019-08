Jahresbericht Weltkirche 2018 veröffentlicht / Katholische Kirche in Deutschland fördert die weltkirchliche Arbeit mit 616 Millionen Euro (FOTO)

Bonn (ots) -Die in der "Konferenz Weltkirche" zusammengeschlosseneninternational tätigen Einrichtungen der katholischen Kirche inDeutschland - Bistümer, Hilfswerke und Missionsorden - haben im Jahr2018 pastorale und soziale Projekte in aller Welt mit 616 MillionenEuro gefördert. Dies geht aus dem "Jahresbericht Weltkirche" für dasJahr 2018 hervor, den die Konferenz Weltkirche heute (15. August2019) veröffentlicht hat.Der bereitgestellte Betrag übertrifft das Ergebnis des Vorjahresum 14 Millionen Euro. Er stellt damit die bisher höchsteJahresleistung der katholischen Kirche in Deutschland für dieWeltkirche überhaupt dar. Zu dieser Summe kommen die Aufwendungen fürVerwaltung und Öffentlichkeitsarbeit hinzu, die im Jahresberichtgesondert ausgewiesen werden. Die Einnahmen für die weltkirchlichenAufgaben setzen sich vor allem aus Spenden, Kollekten undKirchensteuern sowie auch aus staatlichen zweckgebundenen Zuwendungenzusammen. Nicht erfassen lässt sich hingegen das weltkirchlicheEngagement vieler Pfarrgemeinden, katholischer Verbände und Schulen,das die Projektarbeit der großen weltkirchlichen Akteure mit vielenInitiativen zugunsten lokaler Partner in aller Welt ergänzt.Inhaltlicher Schwerpunkt des aktuellen Jahresberichts ist dasThema Klimagerechtigkeit. "Wir brauchen", so schreibt Erzbischof Dr.Ludwig Schick (Bamberg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche derDeutschen Bischofskonferenz, im Vorwort, "eine breite Diskussion überden Weg zu einer klimagerechten Gesellschaft", denn die Erwärmung desWeltklimas werde sich fortsetzen und gefährde die Lebensgrundlagender Weltbevölkerung. Die katholische Kirche verstehe sich als Anwaltder Schwachen und Schutzlosen. "Oftmals sind es gerade sie", soErzbischof Schick, "die unter den Veränderungen des globalen Klimasbesonders leiden." Die Bekämpfung von Hunger und Armut müsse deshalbergänzt werden durch einen schonenderen Umgang mit den natürlichenRessourcen.Dies war auch das Fazit der Jahrestagung der Konferenz Weltkirche(Würzburg, 27. bis 29. Mai 2019), die unter das Thema"Klimagerechtigkeit - ethische und politische Fragen" gestellt war.Gemeinsam mit Gästen aus Brasilien, dem Senegal sowie europäischenLändern wurde in der Veranstaltung eine gesellschaftliche undpolitische Debatte angemahnt, wie zu den notwendigen Änderungen derindividuellen Lebensführung und zu einem Konsens über eineklimagerechte Gestaltung der Gesellschaft zu gelangen sei. Für dieweltkirchlichen Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschlandist der Einsatz für Klimagerechtigkeit Teil einer umfassendenSolidarität, die auch das Bemühen um Nachhaltigkeit einschließt.HintergrundDer "Konferenz Weltkirche" gehören Vertreter der DeutschenBischofskonferenz, der 27 (Erz-)Bistümer, der DeutschenOrdensobernkonferenz, der weltkirchlichen Werke, der Verbände undanderer weltkirchlich tätiger Einrichtungen in Deutschland an. DerJahresbericht bietet neben dem Themenschwerpunkt und demStatistikteil einen inhaltlichen Überblick über die vielfältigeinternationale Arbeit der beteiligten Organisationen.Hinweise:Der "Jahresbericht Weltkirche 2018" kann unter www.dbk.de in derRubrik Publikationen als Broschüre kostenfrei bestellt oder alspdf-Datei heruntergeladen werden. Weitere Informationen bietet dasInternetportal der "Konferenz Weltkirche" unterwww.weltkirche.katholisch.de.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell