Tönisvorst (ots) - Vier große Schwerpunkte bestimmten imvergangenen Jahr die Medikamentenhilfe von action medeor: dieHungerkatastrophe in Ostafrika, die humanitäre Krise im Jemen und dievon Krieg und Gewalt betroffenen Regionen im Irak und Syrien. Trotzlogistischer Herausforderungen findet die Medikamentenhilfe vonaction medeor ihre Bestimmungsorte. Insgesamt konnten 5,8 MillionenMenschen erreicht werden."Mehr Menschen denn je waren im vergangenen Jahr vonKrisensituationen und Katastrophen betroffen und auf Hilfeangewiesen", sagte Siegfried Thomaßen, Präsident von action medeor,auf der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung des Hilfswerks.Besonders im Fokus standen die humanitären Krisen in Syrien und imJemen mit mehr als 35 Millionen betroffener Menschen, sowie über 30Millionen Menschen, die in Ostafrika und in der DemokratischenRepublik Kongo von Hunger und Konflikten bedroht sind.Insgesamt konnte action medeor im vergangenen Jahr 24Nothilfeprojekte und 31 Projekte der Entwicklungszusammenarbeit imWert von fast fünf Millionen Euro mit Unterstützung desBundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unddes Auswärtigen Amtes umsetzen. Im Fokus der Nothilfe standen derSüdsudan, Jemen, Somalia, die DR Kongo, der Irak und Syrien, in derWiederaufbauhilfe Sierra Leone, Liberia, die Philippinen, Nepal undHaiti. "Teilweise wickeln Mitarbeiter vor Ort die Soforthilfepersönlich ab, und wir arbeiten eng mit Partnerorganisationenzusammen, die sowohl mit den besonders betroffenen Personengruppenvernetzt, als auch in die nationalen und internationalen Struktureneingebunden sind", führte Bernd Pastors, Vorstandssprecher von actionmedeor aus, "insgesamt konnten wir 5,8 Millionen Menschen in Noterreichen. Leider nehmen politische Krisen, verursacht durch Krieg,Staatsauflösung, die zunehmende soziale Ungleichheit und denKlimawandel, einen immer größeren Stellenwert im Vergleich zuNaturkatastrophen ein." Dadurch verschärfe sich der Zugang zu einerausreichenden Gesundheitsversorgung für Menschen in Armutsregionen."Die Folge ist, dass Gesundheitsstrukturen vollkommenzusammenbrechen, Verletzte und chronisch Kranke nicht versorgt werdenkönnen und einfach zu behandelnde Erkrankungen lebensgefährlichwerden."Neben der akuten und regelmäßigen Medikamentenversorgung vonGesundheitseinrichtungen weltweit, war die Ausbildung vonpharmazeutischen Fachkräften im akademischen und nichtakademischenBereich ein weiterer Schwerpunkt. "Dort, wo die Qualität derAusbildung angehoben wird, wird der Gesundheitssektor insgesamtgestärkt", erläutert Pastors, "und hier wird zukünftig der Fokus deraction medeor-Stiftung liegen." Auch die Verbesserung derArzneimittelproduktionen in den Ländern des Südens ist eine Aufgabeim Rahmen der pharmazeutischen Fachberatung von action medeor. Bis zu30 Prozent des ostafrikanischen Arzneimittelmarkts werden vonheimischen Herstellern bedient. Weil die Produktionsstandards sehrunterschiedlich sind, wurde action medeor von der Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit damit beauftragt, alleArzneimittelhersteller zu besuchen, zu beraten und mit ihnen zusammenkonkrete Schritte zu entwickeln, um die Produktionsbedingungen zuverbessern. "Unsere Pharmazeuten haben insgesamt 26 Betriebe inTansania, Uganda und in Ruanda gemeinsam mit international erfahrenAuditoren und den zuständigen Überwachungsbehörden des Landesinspiziert", so Pastors, "dadurch wird die lokale Wirtschaft gestärktund gleichzeitig werden die Patienten besser versorgt."Um ihren Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen, hat action medeor diesocial media-Kampagne "Hilf den Helfern" im vergangenen Jahrgestartet. Überall dort, wo lebenswichtige Arzneimittel und dringendbenötigte Verbrauchsmaterialien fehlen, sind den Helfern die Händegebunden. "Wir setzen uns mit allen Kräften dafür ein, dass sich diesändert. Dafür benötigen wir die Unterstützung von privaten Spendern,von Unternehmen, von öffentlichen Geldgebern und von Stiftungen",sagte Pastors. "Leider scheint im Moment die Bereitschaft sich fürEntwicklungshilfe zu engagieren immer stärker hinterfragt zu werden.In der Vergangenheit konnten wir unser Anliegen gut erklären. Jetzthören wir, dass man sich besser den Problemen hier in Deutschlandzuwenden sollte. Ich glaube, man darf das eine nicht gegen das andereausspielen. Menschen, die in Deutschland in Not sind, müssen Hilfebekommen, genauso wie Menschen in Entwicklungsländern. Wir brauchenbeides, das Engagement hier in Deutschland und die weltweite Hilfedurch action medeor." Siegfried Thomaßen bedankte sich für die guteArbeit des Vereins. "Wir sind sehr froh, dass unsere Arbeit durchunsere treuen und großzügigen Spender sowie durch die Unterstützungvon staatlichen Institutionen weiterhin ermöglicht wird. Dafür möchteich mich bei allen Freunden von action medeor bedanken."In Kürze:Spenden: Die Spenden betrugen 8,62 Millionen Euro. Davon waren1,65 Millionen Euro Sachspenden. 8,27 Prozent der Einnahmen gingen indie Verwaltung, 13,23 Prozent wurden für Werbung und Bildungausgeben, d.h. von jedem gespendeten Euro bleiben 78,50 Cent für dieProjekte. Drittmittel: Die institutionelle Förderung derHilfsprojekte von action medeor betrug 4,15 Millionen Euro.Drittmittelgeber waren vor allem das Bundesministerium fürwirtschaftliche Zusammenarbeit, das Auswärtige Amt und dieGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.Jahresbilanz: Insgesamt verschickte action medeor über 13.889Pakete mit einem Gesamtgewicht von 321 Tonnen in 91 Länder. DieMedikamentenhilfe hatte einen Umfang von 6,9 Millionen Euro. Von denProjekten im Bereich der Not- und Wiederaufbauhilfe profitierten 2,5Millionen Menschen. Der Zugang zu einer Basisgesundheitsversorgungwurde rund 3,3 Millionen Menschen ermöglicht.Die action medeor-Niederlassungen mit ihren Standorten in Dar esSalaam und in Masasi in Tansania versorgten im vergangenen Jahr 414Gesundheitseinrichtungen, in Lilongwe in Malawi 56. Für das Hilfswerkarbeiten 78 hauptamtliche und 40 ehrenamtliche Mitarbeiter.Foto zum Download unter www.medeor.de/presseBU: Jahresbericht des Medikamentenhilfswerks: Damit Ärzte inArmuts- und Krisenregionen arbeiten können, versorgt action medeorKrankenhäuser und Gesundheitsstationen mit Medikamenten undmedizinischem Equipment. (Das Foto kann unter www.medeor.de/presseheruntergeladen werden. Quelle: action medeor/B. Breuer)Pressekontakt:Susanne HaackerE-Mail: Susanne.Haacker@medeor.demobil: 0177/6709010Original-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell