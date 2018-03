Jahresbericht zu Darholding

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Das konsolidierte EBITDA (Zinsen, Steuern, Abschreibungen undAbschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte) für dieDarholding-Unternehmen stieg im Jahresvergleich um 57 % deutlich an.Dies ging zum Teil auf unsere kontinuierlichenRestrukturierungsinitiativen zurück. Der Konzernumsatz erhöhte sichum 5 % auf 9,6 Mio. EUR. Als Resultat unserer Innovationsarbeitkonnten wir drei EU-Zuschüsse verbuchen. Thalesnano, dasFlow-Chemistry-Unternehmen, erhielt mit über 4 Mio. $ fürEnergieprojekte in Zusammenhang mit Wasserstofftechnologie undCO2-Sequestrierung/-Valorisierung den größten Zuschuss. ComInnex, dasChemie-Dienstleistungsunternehmen, verzeichnete ein stetiges Wachstumund weitete auf Basis seines besonderen Geschäftsmodells, bei demgroße Pharmaunternehmen an bestimmten Verbindungen zusammenarbeitenkönnen, seine Partnerschaften aus. In den USA wurden dreiPatentanmeldungen eingereicht. Weltweit wurden mehr als fünf Patenteerteilt. Vier wissenschaftliche Arbeiten wurden veröffentlicht,außerdem haben wir drei internationale Konferenzen ausgerichtet. Aufmehr als 30 Messen und Konferenzen lieferten wir 15 wissenschaftlichePräsentationen. Gemeinsam mit der American Chemical Society haben wirdas weltweit erste und zweite Symposium zur Weltraumchemieausgerichtet.Darholding ist eine in Budapest angesiedelte Inkubatororganisationfür Innovation in vorgelagerten Sektoren. Sie betreibtwissenschaftliche Forschung in den Bereichen Pharma, Agrochemikalien,Feinchemikalien, Aromen und Düfte, Laborinstrumente sowieWeltraumchemie. Global agiert es über ein Netzwerk ausGesellschaften, die auf ihrem jeweiligen Gebiet Pionierarbeitleisten.Pressekontakt:Gergely DarvasInvestment DirectorDarholding Ltdnews@darholding.com+36-1-880-8500Original-Content von: Darholding Ltd., übermittelt durch news aktuell