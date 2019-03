Jahresbericht 2018: Zurich Gruppe Deutschland übertrifft ihre Ziele (FOTO)

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) -Die Zurich Gruppe Deutschland hat im Jahr 2018 ihre finanziellenKernziele übertroffen und blickt damit auf ein erfolgreichesGeschäftsergebnis für das Gesamtjahr zurück. Die vorläufigen Zahlengeben auch die ersten Erfolge wieder, die von Dr. CarstenSchildknecht, seit dem 1. Februar 2018 Vorstandsvorsitzender derZurich Gruppe Deutschland, im Rahmen der Weiterentwicklung derUnternehmensstrategie erreicht wurden. "Ich bin mit der Entwicklungim vergangenen Jahr sehr zufrieden. Wir haben einen riesigen Schrittnach vorne gemacht und konkrete Erfolge erzielt. Diese schlagen sichin den guten Geschäftsergebnissen 2018 nieder, die teils sogar überunseren Erwartungen liegen. Auf diesen Erfolgen werden wir weiteraufbauen", so Carsten Schildknecht.Operatives Ergebnis über PlanDer Business Operating Profit (BOP, Zurich Kennzahl für dasoperative Betriebsergebnis) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33Millionen Euro um 9,1 Prozent auf 401 Millionen Euro (2017: 368Millionen Euro). Damit lag das Betriebsergebnis deutlich über Plan,was auf eine gute operative Entwicklung sowie positive Sonder- undEinmaleffekte, unter anderem eine günstige Schadenentwicklung,zurückzuführen ist. "Ich bin sehr zufrieden mit der positivenErgebnisentwicklung der Zurich Gruppe Deutschland in 2018. Nicht nurin unserem Betriebsergebnis lagen wir deutlich über unserem Plan, vorallem haben wir in problematischen Bereichen eine substanzielleTrendumkehr erreicht. Dies ist auf erste erfolgreich umgesetzteMaßnahmen im Rahmen der Weiterentwicklung unsererUnternehmensstrategie zurückzuführen. Wir haben im vergangenen Jahrdie richtigen Entscheidungen getroffen, setzen diese konsequent umund finden damit ins Wachstum zurück", so Carsten Schildknecht.Schaden-/Kostenquote deutlich besser als MarktdurchschnittAuch die Schaden-/Kostenentquote (Combined Ratio) wurde imGeschäftsjahr 2018 weiter verbessert: Sie konnte um 1,1%Prozentpunkte von 95,4 Prozent (2017) auf 94,3 Prozent (2018) gesenktwerden, womit sie deutlich unter dem erwarteten Marktdurchschnitt(rund 96 Prozent) lag. "Die sehr gute Schaden-/Kostenquote hat unteranderem zu dem hervorragenden Betriebsergebnis (BOP) beigetragen.Erreicht haben wir dies, indem wir unser ertragsorientiertesUnderwriting und effektives Schadenmanagement erfolgreichweiterentwickelt haben", erläutert Torsten Utecht, Finanzvorstand derZurich Gruppe Deutschland.Positive Trendumkehr bei den VersicherungsbeiträgenDie Versicherungsbeiträge (Gross Written Premium, GWP) stiegeninsgesamt um 0,8 Prozent auf 5,548 Milliarden Euro (2017: 5,506Milliarden Euro). Diese Entwicklung markiert eine Trendumkehr,nachdem die GWP in den beiden Vorjahren um jeweils rund siebenProzent rückläufig waren. Insbesondere das gute Leben-Geschäft hat zudieser positiven Entwicklung beigetragen: Die Versicherungsprämienstiegen hier um 1,9 Prozent von 3,229 Milliarden Euro auf 3,291Milliarden Euro in 2018. Die Prämienentwicklung im Schaden- undUnfallgeschäft (Property & Casualty, P&C) war um 0,8 Prozent auf2,257 Milliarden Euro (2017: 2,276) leicht rückläufig. DieseEntwicklung ist insbesondere auf geringere Prämieneinnahmen imMotorgeschäft (2018: 953 Millionen Euro gegenüber 2017: 973 MillionenEuro) zurückzuführen. Das Non-Motorgeschäft lag dagegen mit 1,304Milliarden Euro auf Vorjahresniveau (2017: 1,303 Milliarden Euro)."Die Rückgänge im Motorgeschäft sind insbesondere auf eine schwächereEntwicklung bei DA Direkt zurückzuführen. Um diesen Trend umzukehrenund DA Direkt wieder auf Wachstum zu bringen, haben wir beschlossen,DA Direkt strategisch neu auszurichten, das Geschäftsmodellauszubauen und in einer eigenständigen Proposition nachhaltig zustärken. Das Unternehmen wird sich künftig verstärkt an Kundenrichten, die selbstgesteuert und preissensitiv agieren undOnline-basierte Zugänge präferieren", erläutert Carsten Schildknecht.Eine positive Trendumkehr wurde im für Zurich wichtigen BankenVertriebskanal erreicht. Hier wurde 2018 ein Plus im Neugeschäft von8 Prozent in der Lebensversicherung erreicht, womit ein Turn-aroundgegenüber den Rückgängen aus den Vorjahren gelang.Besonders erfolgreich schloss die Zurich Tochter RealGarant dasGeschäftsjahr 2018 ab. Das im Segment der Garantieversicherung tätigeUnternehmen erwirtschaftete gegenüber dem Vorjahr ein sehr hohesPrämienplus von 15,8 Prozent.Solvenzquote deutlich gesteigertDie Solvenzquote der Zurich Deutscher Herold LebensversicherungsAG (ZDHL) konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden undbetrug zum 31.12.2018 solide 276 Prozent (Vorjahr: 186 Prozent;jeweils ohne Übergangsmaßnahmen / Transitional Measures). Die Summeder Kapitalanlagen lag im Geschäftsjahr 2018 bei 47,208 MilliardenEuro (2017: 48,062 Milliarden Euro). "Die gute Entwicklung derSolvenzquote ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass wir dieEigenmittel der ZDHL weiter stärken konnten", berichtet TorstenUtecht.Strategie- und Kulturwandel auf KursDie Zurich Gruppe Deutschland startete im Jahr 2018 einenumfassenden Prozess zum Strategie- und Kulturwandel. "Wir habenzunächst unsere Ausgangslage sehr offen und schonungslos analysiert.Dabei hat sich zügig herauskristallisiert, dass wir auch einennachhaltigen, kulturellen Wandel benötigen, um die Herausforderungenunserer Industrie zu bewältigen", so der Vorstandsvorsitzende derZurich Gruppe Deutschland. "Wir haben unsere Mitarbeiter eingeladendiesen komplexen Prozess mitzugestalten und Herausforderungen,Stärken und Chancen herauszuarbeiten." In einem ersten Ergebniswurden so neun Strategische Imperative definiert. Im Einklang mit derGruppenstrategie der Zurich Insurance Group bilden Sie diestrategischen Leitlinien der Zurich Gruppe Deutschland für diekommenden fünf Jahre. In den neun Strategischen Imperativenfokussiert Zurich auf:- Kultur gestalten und Mitarbeiter mobilisieren- IT modernisieren und Prozesse standardmäßig digitalisieren- Innovation beschleunigen und Megatrends erfolgreich verwerten- Zurich Beratungs-Positionen stärken und Geschäft mit kleinen undmittelständischen Unternehmen ausbauen- DA Direkt Position schärfen und Geschäftsmodell ausbauen- Kunden und Partner: Zufriedenheit und Erlebnisse verbessern- Vertrieb: Partnerschaften und Kapazitäten ausbauen- Schaden- und Unfall (P&C): Wachstumskurs stärken- Leben: Neugeschäft revitalisieren"Die Definition der Strategischen Imperative und der Zeithorizontvon fünf Jahren machen deutlich, dass wir langfristig und konsistentdenken und handeln, und uns auf dieser Basis stärker auf Wachstumausrichten", so Schildknecht.Mit Innovationen und neuen Arbeitswelten auf Wachstumskurs"Ich habe im letzten Jahr deutlich gemacht, dass es unser Zielist, den Wandel der Versicherungsbranche zum Angriff zu nutzen.Dieses Versprechen haben wir gehalten und uns entsprechendaufgestellt, um unterstützt durch Innovationen wieder zusignifikantem Wachstum zurückfinden und unseren Marktanteil inDeutschland steigern. Dazu haben wir unter anderem sechs InnovationLabs eingerichtet. Die drei Innovation Labs Mobility, Smart Home undNew Life fokussieren auf konkrete Produktinnovationen in denjeweiligen Themenbereichen. Drei weitere Innovation Labs Analytics &Maschinelles Lernen, Prozessdigitalisierung & Lean sowie DigitaleSchnittstellen & Innovation IT konzentrieren sich dagegen vor allemauf signifikante technische und prozessuale Fähigkeiten", so CarstenSchildknecht. "Das Thema Innovation spiegelt sich auch in unserenbereits neu geschaffenen Arbeitswelten in Frankfurt und ab Herbst2019 auch in Köln wieder. Moderne und offen gestaltete Büroflächenwerden die Kommunikation untereinander sowie kreatives und agilesArbeiten fördern und uns auf unserem strategischen Weg maßgeblichunterstützen."Terminhinweis:Wir laden zum Medien-Chat mit Dr. Carsten Schildknecht und TorstenUtecht am Mittwoch, 13. März 2019 von 11:30 bis 12:00 Uhr auf unseremTwitter-Kanal: zurich_deFragen zu dieser Pressemeldung können sowohl öffentlich als auchper Direktnachricht gestellt werden.Vorläufige Zahlen im Überblick:in mEUR 2017 2018 DeltaVersicherungsbeiträge nach iFRS 5.506 5.548 0,8%- Nicht-Leben 2.276 2.257 -0,8%- Leben 3.229 3.291 1,9%Schaden-/Kostenquote(CombinedRatio CoR)* 95,4% 94,3% -1,1%pKapitalanlagen** 48.062 47.208 -1,8%Business Operating Profit (BOP)nach IFRS* 368 401 9,1%Anzahl der Mitarbeiter (31.12.) 4.946 4.612 -6,8%*) Inkl. Industriekundengeschäft // Net CoR // IFRS MV**) der deutschen Gesellschaften ohne VKI ohne Ant. Verb. Untern.ohne Depotzinsen / inkl. REX inkl. FLV / inkl. Darlehen VUPressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-3353115 BonnDeutschlandTelefon +49 (0) 228 268 2725Telefax +49 (0) 228 268 2809bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich.de/pressehttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell