Jahresauftakt als gutes omen – 2017 warten grosse gewinn-chancen!

Die Märkte haben das neue Jahr toll begonnen. Der DAX springt auf ein neues 18-Monats-Hoch und der Dow Jones steht unmittelbar vor dem erstmaligen Sprung über die 20.000-Punkte-Marke. Ich gehe davon aus, dass sich die noch jungen Aufwärtstrends mit diesen neuen Höchstständen weiter festigen werden. Sie wissen:

Allzeithochs sind die mächtigsten Kaufsignale überhaupt. Denn es gibt keinen natürlichen Verkaufsdruck mehr, da (theoretisch) alle Anleger im Gewinn liegen. Aufwärtstrends gewinnen also mit jedem neuen Top an Stärke. Daher sind die Aussichten für 2017 wirklich glänzend. Denn nach den schwierigen letzten 18 Monaten mit der nervigen Seitwärtsphase sind die Märkte jetzt ganz einfach reif für neue Trends. Deshalb:

Angesichts der Niedrig-Zins-Politik bleiben Aktien alternativlos. Damit dürften sich die Aufwärtsbewegungen an den Märkten auch in den kommenden Monaten fortsetzen, zumal unzählige potenzielle Anleger das Geschehen immer noch von der Seitenlinie aus betrachten. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass herausragende Gewinnchancen auf uns warten und wir 2017 einen großen Schritt in Richtung Börsenmillion machen!

