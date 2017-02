Jahresauftakt nach Maß: SKODA mit Absatzrekord im Januar (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA steigert Auslieferungen um 2,4 Prozent auf 93.800Fahrzeuge- Kräftige Zuwächse in Ost- (+23,2%) und Zentraleuropa (+17,6%)- SKODA KODIAQ feiert am 4. März Handelsdebüt in DeutschlandSKODA knüpft nahtlos an das Rekordergebnis des vergangenen Jahresan: Im Januar lieferte der tschechische Automobilhersteller weltweit93.800 Fahrzeuge an Kunden aus, 2,4 Prozent mehr als imVorjahreszeitraum (Januar 2016: 91.600) und so viel wie noch nie ineinem Januar zuvor. Besonders nachgefragt waren SKODA Modelle in Ost-(+23,2%) und Zentraleuropa (+17,6%)."SKODA ist gut ins neue Jahr gestartet. Unsere Auslieferungenbleiben weltweit auf hohem Niveau", sagt Werner Eichhorn, SKODAVorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing. "Mit unserer aktuellenModelpalette und den kommenden Produktneuheiten sind wir bestensaufgestellt. Insbesondere der neue SKODA KODIAQ wird weitere Impulsefür die Marke setzen. Unser neues SUV-Modell wird ab Ende Februarsukzessive auf den internationalen Märkten eingeführt", so WernerEichhorn weiter.Mit 1.127.700 Fahrzeugen hat SKODA 2016 zum dritten Mal in Folgemehr als eine Million Automobile weltweit an Kunden ausgeliefert. DasJanuarergebnis setzt diesen Erfolgskurs fort.In Westeuropa wächst SKODA im Januar um 4,0 Prozent auf 34.200Fahrzeuge (Januar 2016: 32.900). Im stärksten europäischenEinzelmarkt Deutschland steigen die Auslieferungen auf 11.200Fahrzeuge (Januar 2016: 10.500 Fahrzeuge; +5,9%). Zweistellig legtdie Marke in Frankreich (1.700 Fahrzeuge; +17,2%), Italien (2.000Fahrzeuge; +20,1%), Spanien (1.600 Fahrzeuge; +11,2%) und Schweden(1.000 Fahrzeuge; +21,6%) zu.In Zentraleuropa verzeichnet SKODA mit 16.700 Fahrzeugen (Januar2016: 14.200 Fahrzeuge) ein Absatzplus von 17,6 Prozent. Auf demHeimatmarkt Tschechien liegen die Auslieferungen mit 7.700 Fahrzeugen19,5 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahresmonats (6.400). Auch inKroatien (200 Fahrzeuge; +43,5%), Polen (5.800 Fahrzeuge; +20,4%) undUngarn (900 Fahrzeuge; +14,1%) wächst SKODA zweistellig.In Osteuropa legt der tschechische Autohersteller um 23,2 Prozentauf 2.400 Fahrzeuge zu (Januar 2016: 2.000 Fahrzeuge). DieAuslieferungen in die Ukraine steigen um 118,5 Prozent auf 300Fahrzeuge (Januar 2016: 100 Fahrzeuge). Im Baltikum verzeichnet SKODA22,3 Prozent Wachstum - hier liefert die Marke 500 Fahrzeuge aus(Januar 2016: 400 Fahrzeuge).In Russland steigt die Zahl der Auslieferungen leicht auf 3.600Fahrzeuge (Januar 2016: 3.600; +0,4%).Stark nachgefragt sind die Modelle von SKODA zudem in der Türkeiund Israel. In der Türkei steigert der Hersteller den Fahrzeugabsatzum 79,3 Prozent auf 1.300 Fahrzeuge (Januar 2016: 700 Fahrzeuge). InIsrael legten die Auslieferungen um 9,6 Prozent auf 3.500 Fahrzeuge(Januar 2016: 3.200 Fahrzeuge) zu.Auf dem größten Einzelmarkt China verzeichnet SKODA 30.000ausgelieferte Fahrzeuge (Januar 2016: 31.400; -4,3%).Auch 2017 treibt SKODA seine Modelloffensive weiter kraftvollvoran. Mit dem neuen SKODA KODIAQ und dem grundlegend überarbeitetenSKODA OCTAVIA werden am 4. März zwei neue Modelle auf dem deutschenMarkt eingeführt. Zusätzliche Produktneuheiten, wie beispielsweisedie Produktaufwertung des SKODA CITIGO, folgen im weiterenJahresverlauf.Auslieferungen der Marke SKODA an Kunden im Januar 2017 (inEinheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüberVorjahresmonat):SKODA OCTAVIA (37.400; -4,6%)SKODA RAPID (17.700; +5,9%)SKODA FABIA (15.700; +8,2%)SKODA SUPERB (13.500; +37,2%)SKODA YETI (6.400; -27,3 %)SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 2.500; +5,2 %)Pressekontakt:Karel MüllerNeue MedienTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell