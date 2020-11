Jahresabschluss 2020 - vorausschauende Weichenstellung hilft bei der Krisenbewältigung im nächsten Jahr / Mit alternativen Finanzierungsinstrumenten die Durchfinanzierung sicherstellen

Wiesbaden (ots) - Die Corona-Pandemie hat den meisten Mittelständlern Verluste und damit Eingriffe ins Eigenkapital beschert. Umsatzrückgänge und ein erhöhter Verschuldungsgrad durch staatliche Liquiditätshilfen wirken sich auf Bilanz und Jahresabschluss 2020 aus. Soweit KfW-Mittel bezogen werden konnten, blieb die Liquidität zwar weitgehend gesichert. Ob die Steuerberater/Wirtschaftsprüfer jedoch die Jahresabschlüsse erstellen werden, ist vielfach offen. Mit einer stabilen Durchfinanzierung kann dieses Problem gelöst werden.Wer auf einen Bankkredit zu setzt, könnte Schwierigkeiten bekommen, denn die Ratings verschlechtern sind mehrheitlich. Restriktivere Kreditvergaben, Konditionserhöhungen und strengere Reportinganforderungen werden erwartet. Trotz operativer Herausforderungen sollten Unternehmen daher eine strategische Finanzplanung vornehmen.Finanzierungsmix ist das Schlüsselwort für 2021"Flexibilität und Diversifizierung in der Finanzierung sind gerade in Krisen entscheidend," sagt Thorsten Klindworth, CEO der A.B.S. Global Factoring AG. "Daher sind alternative Finanzierungsinstrumente der Schlüssel zum Erfolg, weil sie sowohl das Bankenrating verbessern als auch die Durchfinanzierung sicherstellen."Die Wahl der alternativen Finanzierungsinstrumente hängt von der jeweiligen Unternehmenssituation ab. So eignen sich Sale-and-Lease-Back-Finanzierungen bei Unternehmen, die über werthaltiges Anlagevermögen verfügen.Wenn Unternehmen viele offene Forderungen haben, kann die Bilanz mithilfe von Factoring (https://www.abs-global-factoring.de/)bereinigt werden. Die Liquidität und insgesamt das Working Capital verbessern sich. Die Eigenkapitalquoten steigen, was die Chancen auf einen diversifizierten Finanzierungsmix inklusive Bankkredit erhöht. Zusätzlich sind beim Full-Service-Factoring zahlreiche Zusatzleistungen wie eine Versicherung gegen Forderungsausfall und das Debitorenmanagement inkludiert.Insbesondere, wenn Schnelligkeit zählt und bestehende Kreditlinien oder Sicherheiten bereits ausgereizt sind, punkten alternative Finanzierungsinstrumente. Für das Corona-Jahr sollten Unternehmen daher Optimierungen der Bilanzstruktur (https://www.abs-global-factoring.de/finanzierung/optimierung-der-bilanzstruktur/) noch zügig in 2020 umsetzen, um sowohl den Jahresabschluss als auch eine erfolgreiche strategische Aufstellung der Finanzierung für 2021 zu gewährleisten.Pressekontakt:A.B.S. Global Factoring AGDr. Sandra Pepperl-KlindworthLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Str. 9765189 WiesbadenTel.: +49 (611) 97710 112sandra.klindworth@abs-ag.comwww.abs-global.factoring.dewww.quickpaid.comOriginal-Content von: A.B.S. Global Factoring AG, übermittelt durch news aktuell