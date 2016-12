Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Waldimir Putin, Freitag, 23. Dezember, 10 Uhr

Bonn (ots) - Mit einem Tag Verspätung wird der russische PräsidentWaldimir Putin am Freitag in Moskau seine alljährlicheJahres-Pressekonferenz abhalten und vor der Weltpresse Bilanz ziehen.phoenix überträgt ab 10 Uhr live, zeigt ab 13 Uhr einenZusammenschnitt seiner Rede und fasst die mehrstündige Veranstaltungzusammen. Die Veranstaltung war eigentlich für Donnerstag geplant,wurde aber wegen der offiziellen Trauerfeier für den am Montag inAnkara getöteten russischen Diplomaten Andrej Karlow verschoben.Diese findet ebenfalls am Donnerstag in der MoskauerErlöser-Kathedrale statt und Putin wird teilnehmen.Anschließend sendet phoenix die Dokumentation "Putins geheimesNetzwerk - Wie Russland den Westen spaltet", die Einblick in einengigantischen Desinformations-Apparat und die Kreise seiner westlichenHelfer gewährt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell