Jahres-Info am 12.11. bei dm: herzliche Einladung zur Teilnahme / Corona-Antiköpertest ab sofort bei dm erhältlich

Karlsruhe (ots) - Wir haben heute zwei wichtige Informationen für Sie:1. Am 12. November möchten wir Sie im Rahmen einer Pressekonferenz über die Entwicklungen von dm im Geschäftsjahr 01.10.2019-30.09.2020 informieren. Über folgende Fragen möchten wir mit Ihnen in den Dialog kommen: Wie können wir gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen Voraussetzungen für ein angenehmes und sicheres Einkaufen schaffen? Welche Services können wir unseren Kunden in unsteten Zeiten bieten? Wie engagieren wir uns für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Welche wirtschaftliche Entwicklung hat die Arbeitsgemeinschaft geleistet? Wie ist die Perspektive für den Einzelhandel und insbesondere für dm? Da wir vielfach danach gefragt werden, wollen wir uns auch der Frage nach der Zukunft der Innenstädte widmen.Wir laden Sie herzlich - wenn es die Entwicklungen zulassen - amDonnerstag, 12. November 2020, nach Karlsruhe ein. Beginn ist 11 Uhr, im dm-dialogicum, Am dm-Platz 1. Gerne bieten wir Ihnen auch eine Teilnahme online via Microsoft Teams an.Im Anschluss an die Konferenz stehen Ihnen die dm-Geschäftsführer zu ihren jeweiligen Fachgebieten für Detailfragen gerne zur Verfügung.Über Ihre Zusage freuen wir uns sehr. Bitte teilen Sie uns per E-Mail (an christian.grether@dm.de (mailto:christian.grether@dm.de)) mit, ob und wie (physisch/digital) Sie teilnehmen möchten. Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigung und weitere Informationen zur Teilnahme.2. Ab sofort erhalten Kunden bei dm online auf dm.de Corona-Antikörpertests (https://www.dm.de/cerascreen-coronavirus-antikoerper-test-p4251620705158.html).Der dafür verantwortliche dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer erläutert dazu: "Wir bei dm möchten gegenüber unseren Kunden unserer Verantwortung als kompetenter Anbieter von Gesundheitsprodukten gerecht werden. Daher haben wir uns dafür entschieden, ein Antikörper-Testkit in unser Sortiment aufzunehmen, mit dem getestet werden kann, ob sich bereits Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben und der Kunde dementsprechend eine Infektion bereits durchlebt hat."