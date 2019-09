Ein Jahr später: die 3 wichtigsten Dinge über die Blase von Tilray

Weitere Suchergebnisse zu "Tilray":

Heute vor einem Jahr haben die Investoren sich ein Bein ausgerissen, um sich ein Stück von Tilray (WKN:A2JQSC) zu schnappen, der heißen kanadischen Cannabis-Aktie. Eine Blase, die sich nach dem Börsengang im Juli mit dem Kurs von 17 US-Dollar pro Aktie gebildet. Bis zum 19. September 2018 war die Aktie auf 154,98 US-Dollar und innerhalb des Tages sogar auf 300 US-Dollar gestiegen, bevor sie bei 214,06 US-Dollar den Tag beendete.

Heute handelt die Aktie um die 30 US-Dollar, was einem Rückgang von 90 % gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr entspricht. Einige Anleger mögen die hektischen Tage der Tilray-Blase am liebsten vergessen, vor allem die, die dabei verloren hatten, doch es lohnt sich, noch einen Blick auf dieses Ereignis zu werfen, um sich daran zu erinnern, wie Marktblasen entstehen. Unten sind drei wichtigsten Dinge über die Tilray-Blase.

1. Es braucht nicht viel, damit sich eine Blase aufbläht

Marihuana-Aktien befanden sich vor einem Jahr im Allgemeinen in einer Blase, doch Tilray war besonders sensibel, weil es die erste Pot-Aktie war, die ihren Börsengang an einer US-Börse durchführte, was es den Amerikanern leichter machte, in sie zu investieren. Das Timing kurz vor der Pot-Legalisierung in Kanada am 17. Oktober 2018 spielte ebenfalls eine Rolle.

Doch der wahre Grund, warum die Aktie solche wilden Schwankungen erlebte, war, dass es einfach nicht genug Aktien gab. Am 19. September 2018 wechselten mehr als 31 Mio. Tilray-Aktien den Besitzer und verdoppelten damit fast ihren damaligen Aktienkurs. Tilray war stark geshortet worden, als die Aktie stieg, und ein Shortsqueeze half, die Volatilität zu erhöhen. Die begrenzte Anzahl von Aktien machte die Schwankungen der Aktie jedoch größer, als sie es bei einem größeren Angebot gewesen wären, und trug dazu bei, eine von den Händlern getriebene Blase anzuheizen, da die Tageshändler versuchten, aus den wilden Bewegungen in der Aktie Kapital zu schlagen.

2. Ein plötzlicher Anstieg endet in der Regel nicht gut

Es gab fast keine Grundlagen, die den Anstieg in Tilray antreiben hätten können. Die Nachricht vom 13. September, dass das Unternehmen die Erlaubnis zum Verkauf von Cannabisöl und Cannabisblüten in Deutschland erhalten hatte, mag dazu beigetragen haben, die Aktie anzukurbeln. Vor allem wurden die Aktien jedoch durch irrationalen Überschwang, das begrenzte Angebot und die Illusionen der Anleger höher getrieben. Ein Muster bei Blasen, wie wir es bei Bitcoin und anderen Aktien gesehen haben, ist, dass sich das Wachstum parabolisch dreht und normalerweise das Platzen der Blase ankündigt. Die folgende Grafik zeigt, wie sich dieses Muster bei Tilray entwickelt hat.





3. Die Grundprinzipien sind immer noch wichtig

Bemerkenswert an Tilrays plötzlichem Anstieg war auch, dass andere kanadische Cannabis-Produzenten nicht den gleichen Ausbruch erlebten. Es hätte Sinn ergeben, wenn Tilray der größte kanadische Cannabis-Produzent gewesen wäre und den Markt dominieren hätte können, sobald die Legalisierung stattgefunden hatte. Doch das war nicht der Fall. Damals war Tilray der fünftgrößte Marihuana-Produzent Kanadas, hatte jedoch trotzdem die höchste Marktkapitalisierung. Etwas stimmte da eindeutig nicht.

Heute hat der Markt diesen Fehler korrigiert. Tilray ist nicht einmal unter den Top 5 nach Marktkapitalisierung bei den Cannabis-Aktien.

Jetzt neu: kostenlose Studie „Cannabis -- Der grüne Rausch“ Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum The Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Die neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 19.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019