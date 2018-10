Mainz (ots) -Seit einem Jahr wirft "plan b" samstags um 17.35 Uhr im ZDF alserstes deutsches Fernsehformat einen lösungsorientierten Blick aufaktuelle Probleme. In bisher 36 Dokumentationen berichtete dieSendereihe über konstruktive Ansätze in den verschiedenstenThemenfeldern. Am Samstag, 6. Oktober 2018, 17.35 Uhr im ZDF, nimmt"plan b" "Die Wächter der Bäume" in den Blick und stellt Menschenvor, die sich den Schutz des Waldes zum Ziel gesetzt haben."Nach einem Jahr 'plan b' können wir sagen: Die Welt ist vollerIdeen, und es gibt bei den jeweiligen gesellschaftlich relevantenThemen viele Lösungsansätze auf verschiedenen Ebenen, über die sichzu berichten lohnt", sagt "plan b"-Redaktionsleiter Christian Dezer."In den kommenden Woche werden wir Menschen zeigen, die es mit großerEigeninitiative geschafft haben, öffentliche Flächen für dieGemeinschaft zurückzuerobern. 'plan b' geht außerdem der Frage nach,was wir im Umgang mit dem Tod ändern können. Und wir beschäftigen unsmit den sogenannten Bakteriophagen, die als Antibiotikummultiresistente Krankheitserreger bekämpfen können."Am Samstag, 6. Oktober 2018, 17.35 Uhr im ZDF, geht es bei "planb" um "Waldschutz mit Weitsicht", um das Zusammenwirken vonwirtschaftlicher und nachhaltiger Nutzung des Waldes. "plan b" istnah bei Menschen, denen der Wald eine Herzensangelegenheit ist. ImGöttinger Stadtwald hat zum Beispiel Oberförster Martin Levin 33Jahre nach dem Konzept des "minimalen Eingriffs" gearbeitet: Doch wiewirtschaftlich ist sein naturnaher Wald? Der Film begleitet außerdemdrei junge Unternehmer, die nachhaltige Grillkohle produzieren. ImUrlaub in Ghana wurden sie Augenzeugen, wie tropische Urwaldriesenfür Grillkohle geopfert wurden. Weil sie das ändern wollen, kündigtensie ihre festen Berufe und gründeten eine eigene Firma."plan b" berichtet zudem über den englischen Möbeldesigner GavinMunro, der sich fragt, warum Bäume erst viele Jahre wachsen, um danngefällt, zerteilt und wieder zu einem Möbelstück zusammengefügt zuwerden. Warum nicht gleich Möbel wachsen lassen und dann so ernten,dass der Baum neu ausschlagen kann? Eine fast märchenhafte Idee, dieauf seiner Farm Wirklichkeit wird - nach zwölf experimentellen Jahrenstehen einige Möbelstücke vor der Ernte.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell