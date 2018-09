"Das Jahr ohne Sommer - wie das Cannstatter Volksfest entstand" / Dokumentation, SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Dokumentation "Das Jahr ohne Sommer - wie das CannstatterVolksfest entstand", Sonntag, 23.9.2018, 20:15 bis 21:45 Uhr im SWRFernsehenDie Dokumentation zum 200. Jubiläum führt in die Entstehungszeitdes Wasens und spannt einen Bogen zum Volksfest von heute. Aufwendiginszenierte historische Spielszenen und Experteninterviews laden zueiner Zeitreise ein. Zu Wort kommen Historiker, Volkskundler,Landwirtschaftsexperten und direkte Nachfahren des württembergischenKönigspaares. "Das Jahr ohne Sommer - wie das Cannstatter Volksfestentstand" am Sonntag, 23. September, 20.15 bis 21:45 Uhr im SWRFernsehen.Ein Vulkanausbruch mit gravierenden FolgenDrei Jahre vor der Gründung des Festes in Cannstatt 1818 war derVulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen. Mit gravierendenAuswirkungen: Der Himmel verdunkelte sich über Jahre, Missernten undHunger beutelten die verarmte Landbevölkerung in Württemberg. KönigWilhelm I., frisch vermählt mit der Zarentochter Katharina, stiftetedas Fest für einige Momente des Glücks inmitten der großen Not. Erhalf damit vor allem der darniederliegenden Landwirtschaft wieder aufdie Beine.Aufbruch der LandwirtschaftDie moderne Landwirtschaft von heute wäre ohne diesesAufbruchssignal nicht denkbar. Die Gründung der Universität Hohenheimgeht auf dieses Fest zurück. Auch andere wohltätige und sozialeEinrichtungen wurden von dem Königspaar ins Leben gerufen. Vor allemKatharina wurde dafür von der Bevölkerung geliebt.Drehorte für die historischen Szenen waren unter anderem dasFreilandmuseum Wackershofen bei Schwäbisch Hall, das Haupt- undLandesgestüt Marbach, die Universität Hohenheim und das Neue Schlossin Stuttgart sowie die Esslinger Altstadt.Die Dokumentation im KinoDie Dokumentation wird begleitend zum "Historischen Volksfest" aufdem Stuttgarter Schlossplatz von Mittwoch, 26. September bisMittwoch, 3. Oktober 2018 täglich in einem der StuttgarterInnenstadt-Kinos gezeigt.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterwww.SWR.de/kommunikation.Bilder unter www.ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell