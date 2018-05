Ein Jahr neue EU-Medizinprodukte-Verordnung: Viele Probleme bleiben ungelöst

Berlin (ots) - Gemeinsame Presseinformation der Verbände BAH, BPI,BVMed, SPECTARIS, VDDI und ZVEIDie deutschen Industriefachverbände befürchten einen deutlichenEngpass bei den Benannten Stellen und bei der Implementierung derEU-Medizinprodukte-Verordnung mit negativen Auswirkungen auf dieBranche und den Gesundheitsmarkt.Am 25. Mai 2017 ist die neue EU-Medizinprodukte-Verordnung inKraft getreten. Doch auch nach zwölf Monaten sind noch immer vieleFragen zur praktischen Umsetzung offen. Darauf machen die in der"Arbeitsgruppe MPG der Industriefachverbände" (AG MPG) organisiertenVerbände eindringlich aufmerksam.Auf die Hersteller, Benannten Stellen und weiteren Akteure imGesundheitswesen kommen durch die neue Verordnung zahlreicheVeränderungen zu. Prozesse und Abläufe in den Unternehmen müssen andie neuen Anforderungen angepasst werden, gleichzeitig sindzahlreiche rechtliche Aspekte noch zu klären. Die Verbände befürchtenzudem einen enormen Engpass bei den Benannten Stellen. Aktuell gibtes in der EU nur noch 59 Benannte Stellen für Medizinprodukte - vonursprünglich 90. Damit sind bereits heute bei den Benannten StellenKapazitätsprobleme vorhanden. Hersteller müssen daher langeWartezeiten in Kauf nehmen, bevor sie die notwendigenZertifizierungen erlangen, um ihre Produkte in Verkehr bringen zukönnen. Insbesondere kleinere und neue Hersteller am Markt stehenschon heute vor der großen Herausforderung, dass Benannte Stellenoftmals keine Neukunden mehr aufnehmen. Mit derEU-Medizinprodukte-Verordnung kommen zudem weitere Hürden für eineNeubenennung auf diese Stellen zu, sodass Experten langfristig nurnoch mit rund 40 Benannten Stellen für Medizinprodukte in der EUrechnen. Im Gegenzug wächst die Zahl der Produkte, die zukünftigunter die Kontrolle dieser Stellen fallen, stark an. Mit den erstenBenennungen ist nicht vor Mitte 2019 zu rechnen. Es ist daher sehrunwahrscheinlich, dass mit Geltungsbeginn derEU-Medizinprodukte-Verordnung am 26. Mai 2020 ausreichend BenannteStellen zur Verfügung stehen werden.In der Folge könnten viele Hersteller ab diesem ZeitpunktSchwierigkeiten mit der Vermarktung ihrer Produkte bekommen, was zuwirtschaftlichen Einbußen und unter Umständen sogar zur Gefährdungder gesamten Geschäftstätigkeit führen könnte. Somit würdenInnovationen nicht mehr in den Markt gelangen und Produkte nicht mehrbeim Patienten ankommen.Die AG MPG hat die Politik bereits mehrfach auf dieses brisanteThema hingewiesen. Lösungsansätze sind derzeit nicht in Sicht und dieviel zu knappe Übergangsfrist läuft für die Medizinprodukteherstellerin zwei Jahren aus. Die Verbände fordern daher nachdrücklichkurzfristige Konsultationen auf EU-Ebene zur Lösung dieses Problems.Ansprechpartner bei den Presseabteilungen der Verbände:Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V.Christof WeingärtnerPressesprecherFriedrichstraße 134, 10117 BerlinTelefon: +49-30 / 3087596-127E-Mail: weingaertner@bah-bonn.dewww.bah-bonn.deBundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)Julia RichterPressesprecherinFriedrichstraße 148, 10117 BerlinTelefon: +49 30 2 79 09-1 31E-Mail: jrichter@bpi.dewww.bpi.deBVMed - Bundesverband Medizintechnologie e.V.Manfred BeeresLeiter KommunikationReinhardtstraße 29b, 10117 BerlinTelefon: (030) 246 255-20E-Mail: beeres@bvmed.dewww.bvmed.deSPECTARIS. Deutscher Industrieverband für optische,medizinische und mechatronische Technologien e.V.Benedikt WolbeckLeiter KommunikationWerderscher Markt 15, 10117 BerlinTelefon: +49 (0)30 41 40 21-66E-Mail: wolbeck@spectaris.dewww.spectaris.deVerband der Deutschen Dental-Industrie e.V. (VDDI)Burkhard StickliesPressesprecherAachener Straße 1053-1055, 50858 KölnTelefon: 0221-50068714E-Mail: sticklies@vddi.dewww.vddi.deZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.German Electrical and Electronic Manufacturers´ AssociationStella LoockReferentin Kommunikation und MarketingLyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 6302-257E-Mail: loock@zvei.orgwww.zvei.orgOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V., übermittelt durch news aktuell