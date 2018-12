Ein Jahr digitale Weiterbildung gratis: openHPI weitet sein Programm aus

Potsdam (ots) - 2019 baut das Hasso-Plattner-Institut (HPI) seinAngebot kostenloser Onlinekurse zu Informationstechnologie- undInnovations-Themen weiter aus: Das neue Jahresprogramm derBildungsplattform https://open.hpi.de hält 14 Gratis-Kurse fürdigitale Weiterbildung bereit. Von Schülern und Studenten überJobsuchende und Berufstätige bis hin zu Senioren kann jeder etwasfinden, um sich in Sachen Digitalisierung auf den aktuellsten Standzu bringen.Die Serie an zwei- bis sechswöchigen "Massive Open Online Courses"(MOOC) für Einsteiger und IT-Experten startet am 16. Januar mit einemGrundkurs über Verschlüsselungstechniken. Ein Onlinekurs zum Schutzdes eigenen Ichs im Netz folgt am 20. Februar und informiert überdigitale Identitäten und ihre Verteidigung gegen Identitätsdiebstahl.Ebenfalls zu erhöhtem Sicherheitsbewusstsein beitragen soll dasKursangebot zum Thema "Blockchain - Sicherheit auch ohne TrustCenter" (Start: 27. März).Sicherheitskurse im Dreier-PackFür diese drei Einzelkurse gibt es eine gemeinsame Prüfungswoche -ein Novum bei openHPI. Vorteil für die Lerner: Sie haben die Chance,bei Erfolg ein gebündeltes Zertifikat zu erhalten, vergleichbar denqualifizierten Zertifikaten, die es sonst nur nach 6-Wochen-Kursengibt. Mit diesem Zeugnis können die Teilnehmer beispielsweise ihremArbeitgeber nachweisen, dass sie sich vertieftes Wissen überGrundlagen der Cybersecurity angeeignet haben.Als Ergänzung zu diesen drei eher theoretischen Sicherheitskursenlernen Interessierte ab dem 22. Mai im praxisorientierten Kurs"Sichere E-Mail", wie sie E-Mails verschlüsseln und sicher versendenkönnen.Schülerinnen und Schülern den praktischen Umgang mit MicroControllern schmackhaft machen soll ein zweiwöchiger Online-Workshopab 2. Mai. In ihm werden die Teilnehmer lernen, diese Art vonMini-Computern so zu programmieren, dass zum Beispiel Modellbooteferngesteuert und Pflanzen automatisch bewässert werden können. Ab11. September, also nach der Sommerferienzeit, bietet openHPI einensechswöchigen Onlinekurs an, in dem die grundlegende technischeFunktionsweise des Internets erläutert wird.Hochaktuell: Künstliche Intelligenz und Design ThinkingAuch andere, hochaktuelle IT- und Innovations-Themen greifen dieKursleiter der Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts auf. Sogeht es in einem Praxiskurs ab 20. März um das InnovationskonzeptDesign Thinking. Kurs-Titel: "Vom Brockhaus-Denken zum vernetztenDenken". Ein weiterer Praxiskurs macht im Herbst (Start: 18.September) mit den Grundlagen der Zusammenarbeit in internationalenTeams vertraut. Vom 16. Oktober an läuft auf openHPI ein kostenloserOnlinekurs, der in das Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) einführt.Eher für IT-Experten gedacht sind zwei Onlinekurse zu Fragen desPatentschutzes für Software und des Einsatzes von Großrechenzentrenin Wissenschaft und Wirtschaft. Beide beginnen am 6. März. WieUnternehmen mit virtuellen Netzwerken mehr Bandbreite bekommen unddabei noch Geld sparen können, lernen Spezialisten der Wirtschaft ineinem auf sie zugeschnittenen Onlinekurs ab 24. April. Grundlagenmodernen Data Engineerings stehen ab 23. Oktober auf demopenHPI-Programm."Im Laufe des Jahres wollen wir das Angebot noch um weitere Themenergänzen", berichtet HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel.Plattformnutzer werden darüber regelmäßig im Newsletter informiert.Digitales Grundwissen in die Breite der Gesellschaft tragenZiel der Bildungsplattform ist es, mit ihren kostenlosenOnlinekursen digitales Grundwissen in die Breite der Gesellschaft zutragen. Schon früh haben die HPI-Wissenschaftler erkannt, dassinsbesondere Berufstätige zwischen 30 und 60 Jahren das digitaleLernangebot sehr gerne annehmen, um sich digital fit zu halten undberuflich weiterzukommen.Den Gratis-Zugang zu neustem Hochschulwissen bietet openHPIgrundsätzlich allen Interessenten an. Alles wird finanziert vonStifter Prof. Hasso Plattner, einem der Gründer des SoftwarekonzernsSAP. "Unserem Mäzen liegt am Herzen, dass auch andere eine so guteBildung geschenkt bekommen wie er sie genoss", berichtet Meinel.Selbst abgeschlossene Onlinekurse weiter nutzbarJährlich bietet die Internetplattform openHPI auf Deutsch,Englisch und Chinesisch mehr als ein Dutzend kostenlose Online-Kursebzw. -Workshops an. Diese sind übers Jahr verteilt und dauern zwei,vier oder sechs Wochen. Selbst die fast 60 abgeschlossenen Kurse, diebereits archiviert sind, können die Interessenten nach wie vornutzen. Die Materialien sind von jeglichem Gerät mit Internet-Zugangabrufbar.Interaktives, flexibles Lernen mit KomfortVideo-Lektionen, Selbsttests, Forums-Diskussionen mit anderenTeilnehmern, Hausaufgaben, Prüfungen - das alles gehört zumopenHPI-Angebot. Das Lernziel könne jeweils meist mit drei bis sechsStunden Zeitaufwand pro Woche erreicht werden, so Meinel. Werunterwegs einmal offline ist und dennoch lernen will, den unterstützteine App beim mobilen Lernen zwischendurch. Bei erfolgreicherBewältigung des Stoffs erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat desrenommierten Instituts.Hintergrund zur interaktiven Bildungsplattform openHPISeine interaktiven Internetangebote hat dasHasso-Plattner-Institut als Pionier unter den deutschenWissenschafts-Institutionen am 5. September 2012 gestartet - auf derPlattform https://open.hpi.de. Sie vermittelt seitdem Gratis-Zugangzu aktuellem Hochschulwissen aus den sich schnell veränderndenGebieten Informationstechnologie und Innovation. Das geschiehtbislang hauptsächlich auf Deutsch, Englisch und Chinesisch. Im Herbst2017 hat openHPI aber erstmals auch die Online-Übersetzung undUntertitelung eines Kurses in elf Weltsprachen angeboten. Bislangsorgten rund 185.000 Teilnehmer in aller Welt für etwa 534.000Kurseinschreibungen. Für besonders erfolgreiche Absolventen seiner"Massive Open Online Courses", kurz MOOCs genannt, stellte dasInstitut bisher fast 59.000 Zertifikate aus. DasopenHPI-Jahresprogramm umfasst zahlreiche Angebote für IT-Einsteigerund Experten. Auch die in der Vergangenheit angebotenen fast 60 Kursekönnen im Selbststudium nach wie vor genutzt werden - ebenfallskostenfrei. Studierende können sich für das Absolvieren vonopenHPI-Kursen jetzt auch Leistungspunkte an ihrer Universitätanrechnen lassen. Wer sich Videolektionen aus den Kursen unterwegsauch dann anschauen will, wenn keine Internetverbindung gewährleistetist (etwa im Flugzeug), kann dafür die openHPI-App fürAndroid-Mobilgeräte, iPhones oder iPads nutzen.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI vierzehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell