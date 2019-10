Ein Jahr Verti Music Hall (FOTO)

Berlin (ots) -Am 12. Oktober vor einem Jahr eröffnete die Verti Music Hall amMercedes Platz in Berlin-Friedrichshain. Nun - 43 Konzerte, 10Showevents, 28 Firmenveranstaltungen, neun Tage E-Sports, zweiBoxabende, ein Festival und 125.000 Zuschauer später zieht derBetreiber, die Anschutz Entertainment Group (AEG), eine positiveBilanz."Wir haben uns als wandelbarer Veranstaltungsort etabliert", sagtMichael Hapka, Vice President und Geschäftsführer der AnschutzEntertainment Group Operations GmbH. "Je nach Format, Größenordnungund Fangruppe hat die Verti Music Hall den verschiedenstenmusikalischen Richtungen den passenden Rahmen gegeben. Unser Dankgilt den Veranstaltern und Künstlern, die die Verti Music Hall inihrem ersten Jahr mit Leben füllten. Sie haben ihr Vertrauen in unsgesetzt und mit jedem ihrer Acts das erste Jahr dieser Konzerthallebereichert. Besonders möchten wir uns bei unserem Namenspartner VertiVersicherung AG bedanken, ohne dessen Engagement es einen solchenVeranstaltungsort nicht geben würde.""Die Verti Music Hall beeindruckt seit einem Jahr Gäste aus allerWelt mit einem innovativen Klangerlebnis, das in dieser Form einmaligin Deutschland ist. Gleichzeitig überzeugt die Verti Music Hall miteinem bunten Mix an Veranstaltungen, der nahezu alleGesellschaftsschichten anspricht. Innovation, Vielfalt und Qualitätsind Attribute, die auch uns als digitales Versicherungsunternehmenbeschreiben. Darum sind wir stolz, Namensgeber der Verti Music Hallzu sein", sagt José Ramón Alegre, CEO der Verti Versicherung AG. DenAnfang machte vor 12 Monaten Jack White. Es folgten seitdem Konzerteaus einem breiten Spektrum u.a. von George Ezra, Deadmau5, GloriaGaynor, Hozier, John Cale, The War on Drugs, Cypress Hill, HowardCarpendale, Matthias Schweighöfer, Helmut Lotti, Architects,Bastille, Slash, Kamasi Washington, Disturbed, Capital Bra, TheRaconteurs, Erykah Badu, Beth Hart, The Roots, den Beach Boys und derK-Pop Gruppe Stray Kids.E-Sports, Festival und FirmeneventsShows und Konzerte bildeten den Großteil der Veranstaltungen, dochbereits im ersten Jahr stellte sich die Verti Music Hall mit ihremEvent-Portfolio breit auf. Im März fand erstmals das Festival C2C:Country to Country statt, das 2020 wiederkehren wird. Bei demdreitägigen Festival waren neben der Verti Music Hall auch andereLocations auf und am Mercedes Platz mit eingebunden - das UCI LuxeKino, die Bowling World sowie die 260 Grad Bar. Des Weiteren nutztenVeranstalter die Flexibilität der Halle für Pressekonferenzen,Messen, Versammlungen und Tagungen, aber ebenso für Public Viewingsund als Fanzone zur Handball-WM. Das StarLadder Major gastierte imHerbst für insgesamt 13 Tage in der Verti Music Hall und in derbenachbarten Mercedes-Benz Arena. Ein weiteres E-Sports Event, Leagueof Legends, wird ab dem 12. Oktober über eine Woche die Vorrunde zurWeltmeisterschaft in der Halle ausrichten.AusblickBis Jahresende stehen noch Konzerte von u. a. Emeli Sandé, TillBrönner, The Lumineers, und Ricky Gervais auf dem Programm der VertiMusic Hall. Gespannt darf man auf die Premiere des InternationalMusic Award (IMA) am 22. November 2019 sein, der erstmals in siebenKategorien vergeben wird sowie auf den Laureus World Sports Award am17. Februar 2020. Insgesamt wird die Verti Music Hall dasVeranstaltungsjahr 2019 mit über 100 Events beenden und für 2020 sindbereits rund 40 Veranstaltungen eingebucht.Social Media SchnitzeljagdAnlässlich des Geburtstags führt die Verti Music Hall bis zum 12.Oktober mit einer Schnitzeljagd durch ihre Social Media Kanäle.Hinweise auf Buchstaben in den unterschiedlichen Posts werden einLösungswort ergeben. Unter den Teilnehmern mit dem richtigenLösungswort werden 3x2 Premiumtickets für ein Event nach Wahl verlost(nach Verfügbarkeit).Pressekontakt:Moritz Hillebrand, Tel: +49 (0) 30-20 60 70 82 50moritz.hillebrand@aegeurope.comMelanie Schyja,Tel: +49 (0) 3328 449 - 351Melanie.Schyja@verti.deOriginal-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell