Ein Jahr nach Öffnung der Telemedizin in Deutschland: Online-Arztpraxis Zava verzeichnet über drei Millionen Fernberatungen und -behandlungen in Europa - 600.000 davon für Patienten aus Deutschland

Hamburg/London (ots) - Vor einem Jahr hat der 121. DeutscheÄrztetag die Aufhebung des ausschließlichen Fernbehandlungsverbotsbeschlossen. Fast alle Landesärztekammern haben sich in den letztenzwölf Monaten für eine Änderung der Berufsordnung in ihrem Bundeslandausgesprochen. Die Bundesregierung hat zudem im Rahmen des Gesetzesfür mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) weitereAnpassungen angekündigt. Diese sollen die Digitalisierung imGesundheitssektor weiter erleichtern. Diskutiert wird dabei auch dieAbschaffung des sogenannten "Lex DrEd". So könnten Vor-Ort-Apothekenin Deutschland bald wieder Rezepte aus Fernbehandlungen annehmen.Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey kann dieDigitalisierung im deutschen Gesundheitssektor allein bis zu 34Milliarden Euro pro Jahr einsparen.* David Meinertz, CEO von Europasgrößter Online-Arztpraxis Zava, sagt: "Die Telemedizin ist einwichtiger Schlüssel zur strukturellen Entlastung desGesundheitssystems. Die Ärzteschaft hat das erkannt. UmFernbehandlungen nachhaltig als alternativen Routineweg zuetablieren, ist es essenziell, dass Politik und Ärzteschaft weitereVoraussetzungen schaffen. Die Einbindung in die Regelversorgung istebenso wichtig, wie beispielsweise die Qualitätssicherung vonFernbehandlungen, das e-Rezept oder die digitale Patientenakte."Die Marktöffnung für die Telemedizin in Deutschland wird Angebotund Nachfrage für Online-Behandlungen stärken. Blickt man aufliberalisierte europäische Märkte, bestätigt sich der digitale Trendim Gesundheitsbereich.Allein im letzten Jahr hat Telemedizin-Pionier Zava(www.zavamed.com/de) europaweit eine Million Beratungen undBehandlungen online durchgeführt. Das ist im Schnitt alle 30 Sekundeneine Online-Beratung. 2019 verzeichnete das Ärzte-Team derOnline-Arztpraxis zudem die insgesamt dreimillionste Fernbehandlung -über 600.000 davon für Patienten aus Deutschland.David Meinertz erklärt: "Jeden Tag suchen europaweit tausendePatienten über das Internet Rat bei unseren Ärzten. Die Menschen sindbereit für die Telemedizin. Sie wollen ihre Gesundheit digitalorganisieren - genauso, wie sie es in vielen anderen Lebensbereichenbereits tun. Die digitale Sprechstunde spart auch den Ärzten vielAufwand. Es ist eine Win-win-Situation für Patienten und Mediziner -aber auch für das ganze Gesundheitssystem."Zava hat digitale Angebote in der ärztlichen Fernversorgung längstetabliert. Dank asynchroner Sprechstunden und einem überwiegendschriftlichen Austausch zwischen Arzt und Patient erfolgen Beratungund Behandlung zeitversetzt. Diese moderne Arzt-Patienten-Beziehungvereinfacht die Kommunikation für beide Seiten. Patienten können sich24 Stunden am Tag an die Online-Arztpraxis wenden - unabhängig vonbindenden Praxis-Öffnungszeiten. Und tatsächlich: Jeder drittePatient kontaktiert Zava zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens -eine Zeit, zu der kaum eine Arztpraxis vor Ort erreichbar ist.*McKinsey, Studie: Digitalisierung im Gesundheitswesen, September2018.