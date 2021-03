Ein Jahr Lockdown: Jobmarkt wieder auf Vor-Corona-Niveau

Düsseldorf (ots) -- Trotz andauernder Corona-Maßnahmen schreiben Unternehmen mehr Jobs aus als vor Beginn der Corona-Pandemie- Auch die Zahl der Bewerbungen steigt anDüsseldorf (ots) - Seit dem 16. März 2020 herrscht Ausnahmezustand in Deutschland - auch am Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen waren zu Beginn der Pandemie zögerlich, neue Mitarbeiter*innen einzustellen. Ein Jahr später sieht die Situation anders aus. Zwar scheint ein normaler Alltag noch in weiter Ferne, der Jobmarkt zieht allerdings deutlich an. So liegt die Zahl der neu ausgeschriebenen Stellen auf StepStone.de aktuell wieder leicht über dem Niveau von Anfang März 2020 - dem Zeitraum, in dem noch keinerlei Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie galten. Im Vergleich mit dem Beginn des Lockdowns Mitte März 2020 ist die Zahl der offenen Jobs um 71 Prozent gestiegen. "Wir merken deutlich, dass das Thema Mitarbeitergewinnung bei den Unternehmen weit oben auf der Agenda steht", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei StepStone. "Für Menschen auf Jobsuche bedeutet das: Sie haben gute Chancen, eine neue Stelle zu finden, die wirklich zu ihnen passt."Offene Jobs im Handwerk und im sozialen BereichVergleicht man die Zahl der neu veröffentlichten Jobs auf StepStone.de mit denen von vor einem Jahr, zeigt sich: Besonders stark gestiegen ist die Nachfrage beispielsweise nach Handwerker*innen (+132 Prozent) sowie nach Arbeitnehmer*innen im sozialen und Bildungsbereich (+126 Prozent). Aber auch Mitarbeiter*innen in der Verwaltung (+102 Prozent) sowie in der Logistik (+82 Prozent) sind gefragt. "Neben Fachkräften mit handwerklichem Knowhow haben besonders Menschen, die in der Pflege arbeiten, derzeit gute Karten auf dem Arbeitsmarkt. Denn Pflegekräfte sind nach wie vor immens wichtig für unsere Gesellschaft - das hat die Corona-Pandemie mehr denn je gezeigt", sagt Zimmermann.Deutlich mehr Bewerbungen als im Frühjahr 2020Und wie haben sich die Jobsuchen entwickelt? Eine Analyse der Online-Jobplattform zeigt: Die Zahl der Bewerbungen über StepStone.de ist seit April 2020 um mehr als ein Drittel gestiegen. "Das Interesse an Jobs ist groß. Allein im vergangenen Jahr haben sich 1,4 Millionen Menschen auf StepStone.de angemeldet, um nach dem richtigen Job zu suchen oder eine passende Stelle automatisch vorgeschlagen zu bekommen", sagt Zimmermann. "Denn viele Menschen hinterfragen derzeit ihre Jobsituation - auch ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Ist ihre Stelle krisensicher? Oder: Ist die Branche auf Dauer die richtige? Die aktuelle Situation kann daher Chancen bieten, einmal über den Tellerrand zu schauen und sich nach einem Job umzusehen, der wirklich zu den aktuellen Lebensumständen passt."Über die Analysen auf StepStone.deUm das Angebot und die Nachfrage nach neuen Jobs zu analysieren, hat StepStone die Anzahl neu geschalteter Stellenanzeigen auf StepStone.de von Januar 2020 bis Mitte März 2021 ausgewertet. Darüber hinaus haben Datenexpert*innen die Zahl der neuen Mitgliedschaften bei StepStone sowie der Bewerbungen auf StepStone.de seit 2019 analysiert.Über StepStoneMit StepStone trifft jeder die richtige Jobentscheidung. Das E-Recruiting-Unternehmen verbindet Menschen mit der Arbeitswelt - neben Online-Jobplattformen (StepStone, TotalJobs, Saongroup u.a.) zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen sowie Video-Recruiting-Lösungen zum Angebot des Unternehmens. Die StepStone GmbH, eine Tochter der Axel Springer SE, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. StepStone Deutschland betreibt die Jobplattform www.stepstone.de.Pressekontakt:StepStone PresseteamE-Mail: presse@stepstone.deTelefon: 0211/93493-5358/-5731/-5529www.stepstone.de/presseOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell