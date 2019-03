Ein Jahr Klöckner - Greenpeace zieht Bilanz / Greenpeace-Kletterer demonstrieren am Landwirtschaftsministerium für mehr Schutz von Umwelt und Tieren

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Berlin (ots) - Gegen die Untätigkeit von LandwirtschaftsministerinJulia Klöckner (CDU) beim Schutz von Umwelt und Tieren demonstrierenheute 29 Greenpeace-Aktivisten in Berlin. Anlässlich der Bilanz ihresersten Amtsjahres, die Klöckner heute präsentiert, enthüllenKletterer an der Fassade des Ministeriums ein 100 Quadratmeter großesBanner mit einem bearbeiteten Motiv des britischenStreetart-Künstlers Banksy. Damit fordern sie die Ministerin auf,Tierleid nicht länger unter den Teppich zu kehren. Die Umweltschützerübergeben zudem eine Petition mit gut 125.000 Unterschriften vonMenschen, die eine artgerechte und ökologische Tierhaltung in derLandwirtschaft verlangen. "Im ersten Jahr im Amt hat Julia Klöcknerviel gesagt, aber wenig getan", sagt Lasse von Aken,Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace. "Wenn Klöckner nicht dieAnkündigungsministerin der Großen Koalition bleiben will, muss siejetzt die offenkundigen Probleme angehen und sie nicht längerschönreden."Klöckner lässt Quälerei von Ferkeln zuZu ihrem Amtsantritt im März 2018 erklärte dieLandwirtschaftsministerin: "Lücken im Tierschutz müssen wirschließen. Ich will, dass es allen Tieren gut geht." Nur ein halbesJahr später, im Herbst 2018, half Klöckner dabei, die betäubungsloseFerkelkastration um zwei weitere Jahre zu verlängern. Etwa 40Millionen Ferkel werden so noch bis zum Jahr 2021 unter Schmerzenkastriert, obwohl diese Praxis klar gegen das Tierschutzgesetzverstößt. Zugleich wird durchschnittlich jede Sekunde einem Ferkelder Ringelschwanz abgeschnitten, weil die Haltungsbedingungen zuschlecht sind. Dabei ist das in der EU bereits seit 1994 verboten."Mit Klöckners Einverständnis wird in deutschen Ställen Rechtgebrochen," sagt van Aken.Auch die Umweltfolgen der Massentierhaltung bekommt die Ministerinnicht in den Griff. Bereits im Juni 2018 wurde Deutschland wegen zuhoher Nitratwerte im Grundwasser vom Europäischen Gerichtshofverurteilt. Klöckner behauptete lange fälschlicherweise, dienovellierte Düngeverordnung würde die Vorgaben der EU-Kommissionerfüllen - und blieb untätig. "Klöckner hat das Gülle-Problem massivunterschätzt", so van Aken, "Deswegen drohen Strafzahlungen inMilliardenhöhe und die Dünge-Novelle muss nachgebessert werden."Greenpeace fordert von Ministerin Klöckner, die Verbesserung derTierhaltung sowie Klima- und Umweltschutz in den Mittelpunkt ihrerArbeit zu stellen und so die Landwirtschaft in Deutschlandzukunftsfähig zu machen. Klöckner muss sich endlich für eine echteAgrarreform in Brüssel einsetzen, damit Bauern, die nachhaltigeLandwirtschaft betreiben, gezielt gefördert und unterstützt werden.