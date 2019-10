Ein Jahr nach Khashoggi-Mord Wirtschaftskonferenz in Riad gut besetzt

RIAD (dpa-AFX) - Ein Jahr nach der Ermordung des saudischen Regimekritikers und Journalisten Jamal Khashoggi ist die Investorenkonferenz in Saudi-Arabien wieder hochkarätig besetzt.



Das dreitägige Treffen eröffnete am Dienstag in Riad; dabei wurden unter anderem Reden des US-Gesandten Jared Kushner, des Weltbank-Präsidenten David Malpass und des indischen Premierministers Narendra Modi erwartet. Vergangenes Jahr hatten mehrere prominente Wirtschaftsleute und Politiker ihre Teilnahme in der Affäre um den Khashoggi-Mord abgesagt.

Mit der "Future Investment Initiative" wirbt Saudi-Arabien um ausländische Investitionen für dessen "Vision 2030", mit dem sich das Königreich weniger abhängig vom Öl machen will. Die Konferenz ist international auch als "Davos in the Desert" ("Davos in der Wüste") bekannt und zählt zu den größten Wirtschaftstreffen der Welt. Für die diesjährige dritte Ausgabe haben sich nach Angaben der Veranstalter eine "Rekordzahl" von mehr als 6000 Teilnehmern angemeldet.

US-Finanzminister Steven Mnuchin, der dem Treffen vergangenes Jahr wie Kushner ferngeblieben war, nahm ebenfalls teil. Reden wollten auf der noch bis Donnerstag laufenden Konferenz außerdem Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und Jordaniens König Abdullah.

Von deutscher Seite hatte vergangenes Jahr unter anderem Siemens-Chef Joe Kaeser abgesagt. Absagen kamen 2018 auch von den Vorsitzenden des Autobauers Ford und der US-Bank JPMorgan. Riad hatte erklärt, trotz der weniger prominenten Besetzung Geschäfte im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar (45 Mrd Euro) gesichert zu haben.

Ein saudisches Sonderkommando hatte Khashoggi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul abgefangen, getötet und anschließend zerstückelt. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman übernahm die Verantwortung für die Tat, bestritt aber, die Tötung angeordnet zu haben. Die UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard war jedoch zu dem Schluss gekommen, dass es glaubwürdige Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung des Kronprinzen gebe./jot/DP/fba