Leipzig (ots) - Seit Beginn des Jahres haben zahlreicheInformationsschwerpunkte das Programm des Ersten geprägt. Dazugehörten die Bundestagswahl, die Landtagswahlen in Schleswig-Holsteinund Nordrhein-Westfalen ebenso wie die Wahlen in Frankreich undGroßbritannien. Allein im Monat vor der Bundestagswahl am 24.September sendete Das Erste mehr als 1000 Minuten Extraprogramm.Nicht nur Wahlen erweiterten das Angebot, sondern ebensoSondersendungen wie die zum G20-Gipfel in Hamburg, den Enthüllungenum die "Paradise Papers" und - ganz aktuell - den gescheitertenJamaika-Sondierungen. In über 14 Stunden Extra-Ausgaben "Tagesschau"und "Tagesthemen", zwölf Extra-Ausgaben "Europamagazin", "Plusminus"und "Weltspiegel", vier "Farbe bekennen" sowie 22"Brennpunkt"-Sendungen thematisierte und analysierte Das Ersteaktuelle Ereignisse und Entwicklungen. So liegt der Anteil derInformationssendungen am Gesamtprogramm des Ersten bei 42 %.Mit den "Paradise Papers" gelang dem Rechercheverbund von NDR, WDRund Süddeutscher Zeitung erneut ein journalistischer Coup. Die ersteDokumentation zum Thema sahen am 5. November um 21:45 Uhr 4,09Millionen Zuschauer (Marktanteil 14,6 %).Rekordwerte erzielten Nachrichten und Wahlberichterstattung: DieHauptausgabe der "Tagesschau" um 20:00 Uhr erreichte bislang indiesem Jahr durchschnittlich 10,18 Millionen Zuschauer - der höchsteWert seit Beginn der personenbezogenen Messung im Jahr 1976. DenAbend der Bundestagswahl am 24. September haben durchschnittlich 5,3Millionen Zuschauer im Ersten verfolgt, doppelt so viele Zuschauerwie bei ZDF und RTL zusammen.Die Berichterstattung zur Bundestagswahl wurde online umfangreichbegleitet: Die User konnten sich aktiv beteiligen, Fragen stellen undMeinungen beisteuern. Sowohl auf DasErste.de und tagesschau.de alsauch über die sozialen Medien wurden Rückkanäle geschaffen, z.B. zurJugendwahlsendung "Überzeugt uns!" und den beiden "Wahlarenen" mitAngela Merkel und Martin Schulz. Nahezu alle Reportagen undDokumentationen im Jahr der Information waren online first verfügbar.Auf Facebook erreichte Das Erste mit dem Livestream des"TV-Duells" mehr als eine Million User. Der erfolgreichste Post mitmehr als drei Millionen Facebook-Nutzern illustrierte an einemanschaulichen Beispiel, wie die Wahrheit im Netz durch Fake Newsverdreht wird.Bei tagesschau.de war die Bundestagswahl in diesem Jahr daswichtigste Thema. Flankierend zum linearen Programm gab es online einWahlpaket mit etwa 100 Bilanzen, Analysen, Porträts undErklärstücken, das bis Ende September rund 22,4 Millionen Visitserzielte. Zwischen April und Oktober 2017 veröffentlichte der"ARD-faktenfinder" mehr als 250 Artikel auf der Seitefaktenfinder.tagesschau.de, produzierte rund 50 Videos, und lieferteEinschätzungen zu aktuellen Themen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Diequalitative und quantitative Bilanz ist überaus positiv. Zuschauerund User quer durch alle Altersgruppen haben unsere Angebotezahlreich und intensiv genutzt. Besonders erfreulich ist das großeInteresse der jungen Menschen an aktuellen und vertiefendenInformationen. "Pressekontakt:Burchard RöverPresse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell