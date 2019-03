Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - CDU, CSU und SPD wieder ein Jahr im Amt: Verkehrs-und Klimapolitik stehen still. Verkehrsminister Scheuer bremstVerkehrswende. SPD lässt keinen klaren Klimakurs erkennen.Der ökologischen Verkehrsclub VCD zieht eine ernüchternde Bilanzder Klima- und Verkehrspolitik der Großen Koalition. Vor einem Jahrstartete die Wiederauflage der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD.Sowohl bei der Luftreinhaltung als auch beim Klimaschutz steht dieBundesregierung seit einem Jahr auf der Bremse. Fortschritte für mehrVerkehrssicherheit sind ebenfalls nicht zu sehen.Kerstin Haarmann, Bundesvorsitzende des VCD: "Das Ergebnis derVerkehrs- und Klimapolitik nach einem Jahr Große Koalition isternüchternd. Den Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag folgten nurwenige Taten. Die versprochene Offensive für die Bahn lässt auf sichwarten und dreckige Diesel belasten weiterhin die Luft in zahlreichenStädten. Klimapolitisch hinkt der Verkehr den Zielen meilenweithinterher. Minister Scheuer bremst die Verkehrswende aus. Doch dieist überfällig, sonst ersticken unsere Städte in Abgasen, Lärm undStaus. Und Deutschland verfehlt krachend seine Klimaziele für 2030."Es scheint, als blockiere Scheuer bewusst den Koalitionsvertrag.Die im Herbst 2017 von der Bundesregierung ins Leben gerufeneNationale Plattform "Zukunft der Mobilität" sollte derBundesregierung bis Ende 2018 konkrete Handlungsempfehlungen liefern.Damit sollten die im Klimaschutzplan verankerten Ziele für denVerkehr in 2030 erreicht werden. Doch Verkehrsminister Scheuer fielseiner selbst eingesetzten Expertenkommission in den Rücken. Ausseiner Geringschätzung für deren Arbeit machte er keinen Hehl. Erkritisierte erste Vorschläge zum Tempolimit auf Autobahnen und zurErhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel. Nun fordert er, dass derAbschlussbericht keine kritischen Maßnahmen enthalten soll. Der VCDbefürchtet, dass solche weichgespülten Empfehlungen kaum Wirkung fürdie benötigte CO2-Minderung im Verkehr haben. Auf europäischer Ebeneblockierte Deutschland weiterhin als eines der wenigen Länderambitionierte CO2-Grenzwerte für Pkw und Lkw und damit dennotwendigen Klimaschutz.Die Argumente des Verkehrsministers sind auf Stammtischniveauangekommen. Obwohl ein Tempolimit auf Autobahnen sowohl zumKlimaschutz als auch zur Verkehrssicherheit beitragen würde - mehrals einhundert Tote und 5000 Verletzte könnten damit jährlichvermieden werden - bezeichnete Scheuer eine Höchstgeschwindigkeit aufAutobahnen als "gegen jeden Menschenverstand". Damit verhöhnt Scheuerden Koalitionsvertrag, denn dort ist die "Vision Zero", das Ziel"Null Verkehrstote" festgehalten.Ohne Zögern machte sich der Minister auch die ihm willkommenePosition der 107 Lungenärzte zu Eigen und stimmte damit in dieFalschbehauptung mit ein, Luftschadstoffe seien nahezu unbedenklichfür die menschliche Gesundheit. Obwohl der Stand der Forschungeindeutig ist, forderte Scheuer Brüssel sogar dazu auf, dieGrenzwerte für Stickstoffdioxid zu überprüfen. Statt denGesundheitsschutz der Bevölkerung an erste Stelle zu stellen, geht esdem Verkehrsminister einzig darum, Fahrverbote von schmutzigenDiesel-Pkw zu verhindern.Im Koalitionsvertrag wurde angekündigt, die Straßenverkehrsordnungzu überprüfen, um den Radverkehr zu fördern. Aktuell arbeitet eineExpertenkommission an einem Entwurf, konkrete Empfehlungen stehenjedoch noch aus. Ebenfalls vereinbart wurde das Ziel, dieFahrgastzahlen bei der Bahn zu verdoppeln. Dennoch erhöhte dieBundesregierung ihre Investitionen in den Bau von Autobahnen undBundestraßen beträchtlich gegenüber denen für die Schiene.Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Sprecher des VCD: "Nach einemJahr GroKo bleibt die Frage: Wohin scheuert der Verkehr? Wederliefert Minister Scheuer mit seinem Ressort einen Beitrag zumKlimaschutz noch lässt die SPD einen klaren Klimakurs erkennen.Bisher kamen zwar einige vernünftige Vorschläge von UmweltministerinSchulze, die wurden von Scheuer und Wirtschaftsminister Altmaierjedoch abgebügelt und von Vizekanzler Scholz kaum unterstützt. Inihrer letzten Amtsperiode muss Kanzlerin Merkel den Gesundheits- undKlimaschutz zur Chefsache erklären. Die Bundesregierung muss sichspätestens jetzt auf den Koalitionsvertrag besinnen anstatt weiterziellos zwischen den Ressorts herumzueiern. Für das Klima und dieGesundheit der Menschen braucht es ein Ende von ScheuersBremspolitik."Die sechs Kernforderungen des VCD für die Verkehrswende finden Siehier: www.vcd.org/themen/vcd-kernforderungen-fuer-die-verkehrswendeDer ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnützigerUmweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere undgesunde Mobilität einsetzt. 