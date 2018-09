Ein Jahr nach Einführung: gravierende Informationsdefizite beim Entlassmanagement

Bremen (ots) -Ein Jahr nach Einführung des Rahmenvertrags Entlassmanagement (EM)werden lediglich 35,8 Prozent der Krankenhauspatienten über dasPflichtangebot des EM ihrer behandelnden Klinik informiert. Das istdas Ergebnis einer aktuellen hkk Studie unter der Leitung von Dr.Bernard Braun vom Bremer Institut für Arbeitsschutz undGesundheitsförderung (BIAG)."Rahmenvertrag nicht erfüllt"Noch weniger, nämlich 26,6 Prozent aller Patienten, wurdenschriftlich über Inhalt und Ziele des EM in Kenntnis gesetzt.Studienleiter Dr. Braun: "Solange nicht ausnahmslos alleKrankenhauspatienten mit einem nachstationären Behandlungsbedarf,also mindestens die 42,1 Prozent schwer und chronisch Erkrankten,vollumfänglich informiert werden, ist der Rahmenvertrag zumEntlassmanagement nicht erfüllt. Erst wenn das erreicht ist, sindeine erfolgreiche Vorbereitung der Krankenhauspatienten auf die Zeitnach ihrem Klinikaufenthalt und ein optimaler Heilungsverlaufmöglich", sagt Dr. Braun.Kaum EntlasspläneDer mangelhafte Informationsgrad hat somit zur Folge, dass wenigerals ein Fünftel (19,2 Prozent) der Patienten einen Entlassplan zuihrem Behandlungsbedarf an die Hand bekommen.Zu wenig Unterstützung bei AntragsstellungVon den Studienteilnehmern, die nach ihrer Entlassunggenehmigungspflichtige Leistungen der Krankenkasse benötigten,erhielten weniger als ein Drittel (29,3 Prozent) Unterstützung beider Bearbeitung der dafür notwendigen Antragsunterlagen."Unerfreulich ist zudem, dass 37,1 Prozent derer, die eineArbeitsunfähigkeitsbescheinigung benötigen, keine bekamen", sagt Dr.Braun.Lichtblicke Beratung, Entlassbrief und MedikationsplanBesser sieht es bei der Aufklärung der Patienten über Art undBehandlung ihrer Krankheit aus. 83,7 Prozent der Befragungsteilnehmergaben an, ausreichend über ihre Krankheit und Behandlung informiertworden zu sein. Aber: 40,0 Prozent der Patienten erhielten keineErklärung zur Selbsthilfe zur Genesung, obwohl der Bedarf bestand.Weiterhin wurde mit 45,7 Prozent entgegen der Notwendigkeit nichtdarüber gesprochen, wie sie nach ihrer Entlassung ihre gewohntenAlltagsaktivitäten wieder aufnehmen könnten. 85,4 Prozent erhielteneinen (vorläufigen) Entlassbrief und 81,8 Prozent der Patienten, diemindestens drei verordnete Arzneimittel einnehmen mussten, bekameneinen Medikationsplan mit nach Hause.StudieEin Jahr nach Einführung des Rahmenvertrags Entlassungsmanagementhat die hkk dazu 1.200 Versicherte, die im April 2018 im Krankenhauswaren, schriftlich befragt. Das Ziel des am 1. Oktober 2017 in Kraftgetretenen Rahmenvertrags ist es, die bedarfsgerechte,kontinuierliche Versorgung der Patienten im Anschluss an dieKrankenhausbehandlung zu gewährleisten. Hierzu gehört unter anderemeine strukturierte und sichere Weitergabe versorgungsrelevanterInformationen.Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mitmehr als 600.000 Versicherten (davon mehr als 460.000beitragszahlende Mitglieder), 27 Geschäftsstellen und 2.100Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. Ihr stabilerZusatzbeitrag von 0,59 Prozent (Gesamtbeitrag 15,19 Prozent) machtsie seit Jahren zur günstigsten deutschlandweit wählbarenKrankenkasse. hkk Kunden können im Vergleich zum Kassendurchschnitt -abhängig von ihrem Einkommen - bis zu 271 Euro jährlich sparen;gegenüber einer Kasse mit 1,7 Prozent Zusatzbeitrag sogar bis zu 589Euro. Auch die Extraleistungen übertreffen den Branchendurchschnitt:Unter anderem erstattet die hkk zusätzliche Leistungen im Wert vonüber 1.000 Euro je Versicherten und Jahr in den BereichenNaturmedizin, Vorsorge und bei Schwangerschaft. Ergänzend fördert dashkk Bonusprogramm Gesundheitsaktivitäten mit bis zu 250 Eurojährlich. Für einen weiterführenden Gesundheitsschutz erhalten hkkKunden private Zusatzangebote der LVM-Versicherung zuSonderkonditionen. Die Verwaltungskosten der hkk liegen etwa 30Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Rund 1.000 Mitarbeiter(innen)betreuen ein Ausgabenvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro.Pressekontakt:Dr. Bernard Braun, Tel.: 01520.209 8343, Bremer Institut fürArbeitsschutz und Gesundheitsförderung (BIAG)hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse), Martinistr. 26, 28195 BremenHolm Ay Tel.: 0421.3655 1000Ilja Mertens Tel.: 0421.3655 3177Jacqueline Rettschlag Tel.: 0421.3655 3147E-Mail: presse@hkk.de; Internet: www.hkk.deOriginal-Content von: hkk Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell