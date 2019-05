Ein Jahr DS-GVO: Umstellungen erfolgreich gemeistert / DDV zieht Zwischenfazit für das Dialogmarketing

Frankfurt am Main (ots) - Ein Jahr nach Wirksamwerden derDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zieht der DeutscheDialogmarketing Verband (DDV) ein Zwischenfazit. Unterstützt vom DDVhaben die Unternehmen den hohen bürokratischen Aufwand gutgemeistert. Der DDV hatte sich sehr frühzeitig positioniert und seineVorreiterrolle in puncto praxisgerechter Auslegung innerhalb desDialogmarketing-Umfeldes unter Beweis gestellt.Seit dem 25. Mai 2018 müssen die Unternehmen die DS-GVO in derPraxis beachten. Als Erster im Dialogmarketing hatte der DDV bereitszwei Jahre zuvor, nachdem der Text beschlossen war, einen BestPractice Guide herausgegeben, der sich mit den Konsequenzen derVerordnung für die dynamische Branche des Data Driven- undDialogmarketings befasst. Seither begleitet der DDV seine Mitgliedermit einer Vielzahl von Informationsveranstaltungen undPraxismaterialien. Da der Guide nicht alle Detailfragen beantwortenkann, ergänzt der Verband ihn durch sog. Practice Helps, diespezielle Bereiche beleuchten. Weiter bietet der DDV u.a.Basisschulungen und Webcasts mit kompetenten Experten zurtiefergehenden Information.DDV-Präsident Patrick Tapp erklärt: "Auch ein Jahr nachWirksamwerden der DS-GVO sind verschiedene Detailfragen noch offen,etwa beim Umfang der Transparenzpflichten oder der Frage, ab wannDatenverarbeitung einer Einwilligung bedarf und nicht mehr allein aufdie Interessenabwägung gestützt werden kann."Nicht immer stimmt der DDV mit den derzeitigen Auslegungen derAufsichtsbehörden überein. Das letzte Wort werden hier und da dieGerichte als objektiver Schiedsrichter zwischen Wirtschaft undDatenschutzaufsicht haben.Tapp weiter: "Für das Tagesgeschäft unserer Mitglieder geht es demDDV um einen effizienten Umgang mit der Verordnung - d.h. um einerechtlich belastbare wie zugleich auch praxistaugliche Anwendung derneuen Pflichten. Von der einen oder anderen kritischen Stimme lassenwir uns dabei nicht beirren."Die enge Begleitung seiner Mitglieder im abstraktenDS-GVO-Dschungel ist dem DDV im Jahr eins gut gelungen - und diesenAnspruch verfolgt er auch kontinuierlich weiter.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell