Das Jahr der Chancen für Arbeitslose und Beitragszahler // BA-Presseinfo Nr. 35

Nürnberg (ots) - Im Jahr 2019 verfügt die Bundesagentur für Arbeit(BA) sowohl bei der beitragsfinanzierten Versicherungsleistung alsauch erstmals bei der steuerfinanzierten Grundsicherung überauskömmliche Finanzmittel."Obwohl durch die Beitragssatzsenkung rund sechs Milliarden Euroweniger eingenommen werden, steht weiterhin ausreichend Geld für dieFinanzierung von Fördermaßnahmen in der Arbeitslosenversicherung zurVerfügung. Das neue Budget für die Grundsicherung trägt dem UmstandRechnung, dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen in denJobcentern zur sozialen Sicherung von rund sechs Millionen Menschenbeitragen - und das unter schwierigen Bedingungen. Außerdem wissenwir, dass mit intensiver Betreuung der Menschen und deren FamilienErfolge im Bereich Langzeitarbeitslosigkeit und Prävention erzieltwerden können," so BA-Finanzvorstand Valerie Holsboer.SteuerfinanziertDer Bund erhöht für das Jahr 2019 die Mittel fürEingliederungsleistungen und Verwaltungskosten der Jobcenter uminsgesamt zehn Prozent bzw. rund eine Milliarde Euro auf 10,4Milliarden Euro.Das Budget für Eingliederungsleistungen wird im Vergleich zumVorjahr um über 400 Millionen Euro erhöht. Damit können die JobcenterWeiterbildungen und Maßnahmen finanzieren sowie Zuschüsse anArbeitgeber zahlen. Darin enthalten sind ebenfalls die Investitionenfür den Sozialen Arbeitsmarkt (rund 900 Millionen Euro), den dieJobcenter ab dem 1. Januar 2019 nutzen können. Zusätzlich können biszu 700 Millionen Euro aus dem sogenannten Passiv-Aktiv-Transfereingesetzt werden: Bei diesem neuen Finanzierungsinstrument handeltes sich um eingesparte Mittel aus dem Arbeitslosengeld II, die fürdie Finanzierung des Sozialen Arbeitsmarktes verwendet werden können.Das Budget für Verwaltungsaufgaben (Personal- und Sachausgaben)der Jobcenter 2019 beträgt 5,5 Milliarden Euro und steigt damit umrund 500 Millionen Euro.BeitragsfinanziertDie BA setzt mit ihrem beitragsfinanzierten Haushalt in derArbeitslosenversicherung für 2019 wichtige Impulse für Weiterbildungund Qualifizierung. Die Finanzmittel für die Weiterbildungsförderungwerden im BA-Haushalt von 1,66 Milliarden auf 2,10 Milliarden Euroaufgestockt. Für alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind imHaushalt im kommenden Jahr rund 10 Milliarden Euro vorgesehen.Die Finanzen 2019 im Überblick:Grundsicherung für Arbeitssuchende (Bundeshaushalt / Steuermittel)Arbeitslosengeld II: 20,6 Milliarden Euro (darunter:Passiv-Aktiv-Tausch: 0,7 Milliarden Euro)Eingliederungsleistungen: 4,9 Milliarden EuroVerwaltungsausgaben: 5,5 Milliarden Euro (inklusiveAusgabemittelreste)Arbeitslosenversicherung (BA-Haushalt/Beitragsmittel)Arbeitslosengeld I: 14,4 Milliarden EuroAktive Arbeitsförderung: 10 Milliarden EuroEinnahmen: 35,1 Milliarden EuroAusgaben: 34,5 Milliarden EuroWeitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagenturfür Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell