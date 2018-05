Hannover (ots) - Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten.Während heute 55 Prozent der 7,62 Milliarden ErdenbürgerStadtbewohner sind, werden es im Jahr 2050 voraussichtlich zweiDrittel (68 Prozent) sein. Besonders stark nimmt die Urbanisierung inEntwicklungs- und Schwellenländern zu, wie die heute veröffentlichtenWorld Urbanization Prospects der Vereinten Nationen zeigen. Weltweitwird die Zahl der Stadtbewohner den Projektionen zufolge bis zum Jahr2050 um 2,5 Milliarden Menschen zunehmen, fast ausschließlich inAsien und Afrika. In Deutschland leben schon heute drei von vierBewohnern (77 Prozent) in Städten, im Jahr 2050 werden esvoraussichtlich 84,3 Prozent sein.Bessere Versorgung in Städten möglich"Die Verstädterung bietet Menschen in armen Ländern die Chance aufeinen höheren Lebensstandard - wenn eine geplante Stadtentwicklungerfolgt", sagt Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen StiftungWeltbevölkerung (DSW). "In den Metropolen lassen sich medizinischeVersorgung, Schulen und andere öffentliche Dienstleistungen mitniedrigeren Pro-Kopf-Kosten als in ländlichen Gebieten bereitstellen.Voraussetzung für eine geplante Stadtentwicklung ist jedoch, dassgezielt in solche Angebote investiert wird. Dabei müssen vor allemdie Bedürfnisse von benachteiligten Gruppen berücksichtigt werden.Nur so können sich die Lebensperspektiven der Stadtbewohner in armenLändern verbessern."Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts aufFamilienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklungbeizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unsererProjekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wirEinfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den BereichenGesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.Weitere Informationen- Internetseite der Vereinten Nationen (ab 17 Uhr aktuelle Datenverfügbar): https://esa.un.org/unpd/wup/- Infoblatt mit Highlights der World Urbanization Prospects:http://bit.ly/WUP-Highlights- Grafik: Die größten Städte weltweit unterhttp://bit.ly/5-Megastaedte- Grafik: Anteil der Stadtbevölkerung nach Regionen 1990, 2018 und2050 unter http://bit.ly/Anteil-StadtbevoelkerungPressekontakt:Leonie MüßigPressereferentinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 2530175 HannoverTelefon: 0511 94373-38E-Mail: leonie.muessig@dsw.orgInternet: www.dsw.orgOriginal-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell