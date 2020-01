Jahr 2019: Anstieg der Erwerbstätigkeit setzt sich fort / Zahl der Erwerbstätigen um 0,9 % gegenüber Vorjahr gestiegen

Wiesbaden (ots) - Im Jahresdurchschnitt 2019 waren rund 45,3 Millionen Personenmit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Nach ersten vorläufigen Berechnungendes Statistischen Bundesamtes (Destatis) lag die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr2019 um 402 000 Personen oder 0,9 % höher als im Vorjahr. Im Jahr 2018 hatte dieZuwachsrate noch 1,4 % betragen. Damit setzte sich der nun seit 14 Jahrenanhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit weiter fort, allerdings mitabgeschwächter Dynamik. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischenBevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte überwogen dieEffekte des demografischen Wandels, sodass im Jahr 2019 die höchsteErwerbstätigenzahl seit der Wiedervereinigung im Jahr 1991 erreicht wurde.Erwerbstätigenzahl in Dienstleistungsbereichen steigt überdurchschnittlichIn den Dienstleistungsbereichen gab es 2019 mit +319 000 Personen oder +1,0 %gegenüber dem Vorjahr den stärksten Anstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen mitArbeitsort in Deutschland. Die größte Zunahme darunter hatten die ÖffentlichenDienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +204 000 Erwerbstätigen (+1,8 %),gefolgt von Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit +62 000 Erwerbstätigen (+0,6 %)sowie Information und Kommunikation mit +49 000 Erwerbstätigen (+3,7 %). Bei denUnternehmensdienstleistern sank dagegen die Zahl der Erwerbstätigen (-20 000Erwerbstätige; -0,3 %) erstmals seit dem Jahr 2009, auch aufgrund einesstärkeren Rückgangs bei der Arbeitnehmerüberlassung.Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) erhöhte sich die Zahl derErwerbstätigen im Jahr 2019 um 59 000 Personen (+0,7 %). Im Baugewerbe betrugder Anstieg 36 000 Personen (+1,4 %). In der Land- und Forstwirtschaft,Fischerei ging die Zahl der Erwerbstätigen um 12 000 Personen (-2,0 %) zurück.Mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger SelbstständigeEntscheidend für die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war dieZahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Jahresdurchschnitt 2019 um475 000 Personen (+1,2 %) wuchs. Während die Zahl dersozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter anstieg, war die Zahl dermarginal Beschäftigten (darunter geringfügig Beschäftigte) weiter rückläufig.Die Zahl der Selbstständigen (einschließlich mithelfender Familienangehöriger)sank im selben Zeitraum um 73 000 Personen (-1,7 %) auf 4,15 Millionen. Zuletzthatte es im Jahr 2003 weniger Selbstständige (4,13 Millionen) gegeben.Immer weniger ErwerbsloseDie Zahl der Erwerbslosen (nach international vergleichbarer Definition) inDeutschland sank nach vorläufigen Schätzungen auf Basis derArbeitskräfteerhebung im Jahresdurchschnitt 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 96000 Personen (-6,5 %) auf 1,37 Millionen. Die Zahl der aktiv am Arbeitsmarktverfügbaren Erwerbspersonen, definiert als Summe von Erwerbstätigen undErwerbslosen, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 299 000 Personen (+0,6 %) auf46,5 Millionen. Die Erwerbslosenquote, gemessen als Anteil der Erwerbslosen ander Zahl der Erwerbspersonen, sank gegenüber dem Vorjahr von 3,2 % auf 3,0 %.Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen zu den Erwerbstätigen undErwerbslosen können über die Tabellen Erwerbstätige (81000-0015) undErwerbspersonen inklusive Erwerbslose (81000-0011) in der DatenbankGENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte geben:Erwerbstätigenrechnung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 33 78,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 32,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4481568OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell