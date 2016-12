Das Jahr 2016 in Jobsuchen: Wie Wahlen, Sport und neue Technologien die Suchanfragen beeinflussen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Was auch immer auf der Welt passiert - es hat Auswirkungen auf dieJobsuchen. So kann eine App das Interesse an digitalen Technologiensteigern, eine neue Regierung die Suche nach Verwaltungsjobsantreiben oder eine Wahl Menschen dazu veranlassen, außer ihresHeimatlandes nach Jobmöglichkeiten zu suchen. Indeed, die weltweitgrößte Jobseite, gewährt interessante und überraschende Einblick indie Jobsuchen-Trends 2016.Flüchtlingshilfe: Im Januar 2016 stiegen die Suchen nach Jobs inder Flüchtlingshilfe in Deutschland rasant an - 12 mal höher lagendiese im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Laufe des Jahres schwächtensich die Suchen ab, weil neue Hilfsprogramme auf den Weg gebrachtwurden und die mediale Aufmerksamkeit für das Thema nachließ.Fußball-EM und Olympia: Auch große Sportereignisse spiegeln sichin den Jobsuchen wieder. Während des Endspiels derEuropameisterschaft zwischen Frankreich und Portugal gingen dieSuchen in beiden Ländern rapide zurück - Frankreich: -36%, Portugal:-66%. In Brasilien suchten die Menschen verstärkt nach Jobs im Umfeldder Olympischen Spiele.Produktrückruf bei Samsung: Nach dem weltweiten Rückruf des GalaxyNote 7 bekam Samsung die negativen Auswirkungen auf die Jobsuchen zuspüren. Diese fielen kurzfristig um 20 Prozent. Ähnliches hatteVolkswagen ein Jahr zuvor bei Dieselgate erlebt.US-Wahlen und Brexit: Nach dem Brexit-Referendum stiegen dieJobsuchen aus Großbritannien in andere EU-Länder stark an,insbesondere nach Irland. Ähnliches war nach der Wahl in den USA zubeobachten, wo die Suchen nach Jobs in Kanada kurzfristig in die Höheschossen.In Einzelgrafiken sowie einer Gesamtgrafik hat Indeed wichtigeHighlights aus 2016 zusammengestellt. Alle Grafiken basieren aufDaten von Indeed.Anmerkung für die Redaktionen: Gerne liefern wir auf Anfragezusätzliche Statistiken. Einzelgrafiken können Sie unternachfolgendem Link herunterladen: http://ots.de/5DMy2Pressekontakt:Indeed.comPR-Agentur Sinnbüro, Christoph KlinkEmail: indeed@sinnbuero.deTelefon: +49 (0)221 71 66 66-22Original-Content von: Indeed Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell