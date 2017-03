Jaguar Land Rover und Getty schaffen ein realistischeres Bild von Frauen, die in MINT-Berufen tätig sind

Coventry, England (ots/PRNewswire) -- Jaguar Land Rover und Getty Images arbeiten anlässlich desInternationalen Frauentages gemeinsam an der Änderung derWahrnehmung von Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften und Technik (MINT)- Forschungen von Getty Images haben ergeben, dass ein regesInteresse an einer vielseitigeren visuellen Darstellung vonIngenieuren besteht und Keyword-Suchen nach im MINT-Bereich tätigenFrauen stetig zunimmt.- Jaguar Land Rover arbeitet mit Leidenschaft daran, mehr Frauen fürMINT-Berufe zu begeistern.- Jaguar Land Rover ruft weitere führende Hersteller dazu auf, es demUnternehmen gleichzutun und ihre visuelle Darstellung von Frauenmit MINT-Berufen neu zu bewerten und zu aktualisieren.Jaguar Land Rover und Getty Images haben bekannt gegeben,anlässlich des Internationalen Frauentages gemeinsam auf dieNotwendigkeit einer realistischeren visuellen Darstellung vonIngenieurinnen hinzuweisen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/475767/Jaguar_Land_Rover_Logo.jpg )(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/475766/Getty_Images_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/475547/Jaguar_Molly_Cartwright.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/475549/Jaguar_Sukhi_Clark.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/475548/Jaguar_Sophie_Wakeford.jpg )Mehr Menschen als je zuvor suchen Bilder von Frauen, die in denBereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik(MINT) tätig sind. Doch die Ergebnisse sind oftmals überholt undwerden den aufregenden, vielseitigen Berufen von heute nicht mehrgerecht. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen möchte dies ändern.Die heute von Jaguar Land Rover, dem größten britischenAutohersteller, und Getty Images, dem weltweit führenden Anbietervisueller Kommunikation, veröffentlichten Bilder zeigen Frauen, diein einer Vielzahl von MINT-Bereichen tätig sind, darunter Aerodynamiksowie Cyber und Audio Engineering. Durch eine angemessene Darstellungmoderner Arbeitsplätze sollen mehr Frauen dazu ermutigt werden, dieseBerufe zu erlernen.Laut neuer, heute von Getty Images veröffentlichter Daten nimmtder Web-Traffic für Bilder, die Frauen mit technischen Berufenzeigen, stark zu. Die Anzahl der Menschen, die über die Suchanfrage"Frauen + MINT" nach diesbezüglichen Bildern suchen, ist allein imvergangenen Jahr um 526 Prozent gestiegen.Fiona Pargeter, Global PR Communications Director bei Land Rover,kommentiert: "Wir fördern seit jeher Frauen, die in der Autoindustrietätig sind, und haben es uns auf die Fahnen geschrieben, mehr Mädchenund Frauen dazu zu inspirieren, Berufe in den Bereichen Maschinenbauund Fertigung zu ergreifen. Die Anzahl unserer Mitarbeiterinnen istaufgrund zielgerichteter MINT-Initiativen in den vergangenen vierJahren von neun auf elf Prozent gestiegen. Doch auch das ist immernoch viel zu wenig ? das proaktive Nutzen realistische Bilder durchUnternehmen ist eine von vielen Methoden, um all die hellen Köpfe,die wir brauchen, für MINT-Berufe zu begeistern."Die Zusammenarbeit von Jaguar Land Rover und Getty Images hat eineReihe von Bildern hervorgebracht, die ab heute für den redaktionellenGebrauch verfügbar(http://www.gettyimages.co.uk/search/events/700015835) sind. Diebeiden Partner verfolgen dabei das Ziel, eine Auswahl authentischerBilder zusammenzustellen, die Ingenieurinnen bei der Arbeit zeigen.Rebecca Swift, Director Creative Insight bei Getty Images,kommentiert: "Wir sind ein leidenschaftlicher Befürworter derrealistischen Darstellung von Frauen auf Bildern und stolz darauf, inder visuellen Industrie die Schaffung und Förderung ausdrucksstarker,relevanter Bilder, die Vielfalt und Authentizität aller Aspekte desLebens feiern, anzuführen.""In den letzten Jahren ist das Interesse an Bildern, dieIngenieurinnen bei der Arbeit zeigen, rasant gestiegen. Bilder habendie Kraft, Geschlechterklischees sowohl entstehen zu lassen als auchzu widerlegen. Die Nachfrage nach diesen Bildern ist also nicht nurwichtig, sondern auch wegweisend. Wir haben nun die Gelegenheit, dievisuelle Sprache rund um das Thema MINT zu verbessern. Daher freuenwir uns über die Zusammenarbeit mit Jaguar Land Rover, die sichebenfalls dazu verpflichtet haben, die Verfügbarkeit von Bildern zuerhöhen, die technische Frauenberufe von heute realistischdarstellen."Michelle Mortiboys, Vehicle Line Director, Jaguar Land RoverSpecial Vehicle Operations, kommentiert: "Bei Jaguar Land Roverherrscht ein hoher Bedarf an den vielfältigen Kompetenzen, die Frauenmit sich bringen, um dafür zu sorgen, dass wir weiterhin wachsen undüber viele Jahre hinweg wettbewerbsfähig bleiben.Es ist keinGeheimnis, dass Geschlechtervielfalt in Unternehmen nicht nur derUnternehmenskultur zugute kommt, sondern auch Fortschritt undInnovation fördert. Bei unserer Partnerschaft mit Getty Images gehtes nicht nur darum, Frauen für technische Berufen zu begeistern. Esist ein kleiner Teil der Arbeit, die noch zu tun ist, um die Zahl derweiblichen Beschäftigten in der gesamten Automobilindustrie zuerhöhen."Jaguar Land Rover ruft weitere führende Hersteller dazu auf, esdem Unternehmen gleichzutun und ihre visuelle Darstellung von Frauenmit MINT-Berufen neu zu bewerten und zu aktualisieren. Dies soll dazubeitragen, dass sich die Anzahl der Frauen in MINT-Berufen erhöht.Fiona Pargeter und Michelle Mortiboys stehen als Ansprechpartnerfür diese Initiative sowie für die gesamte Arbeit zur Verfügung, dieJaguar Land Rover leistet, um Frauenberufe in der Automobilindustriezu fördern. Rebecca Swift steht ebenfalls zur Verfügung, um mit Ihnenüber den Beitrag von Getty Images an diesem Projekt sowie überweitere Angelegenheiten rund um die visuelle Darstellung von Frauenin der Industrie zu sprechen, mit denen sich das Unternehmen derzeitauseinandersetzt.- 2014 arbeitete Getty Images mit der von Sheryl Sandberg gegründetengemeinnützigen Organisation Lean In.Org an der Getty Images Lean InCollection (http://www.gettyimages.co.uk/photos/leanincollection?family=creative&phrase=leanincollection&excludenudity=true&sort=best#license), einem Bilderarchiv für die ausdrucksstarke Darstellungvon Frauen und Mädchen sowie deren Unterstützern. Das Archiv mitanfangs 2.500 Bildern ist inzwischen auf über 14.000 Bilderangewachsen. Die Bilder von Lean In sind in über 95 Ländernlizenziert ? darunter Kuwait, Südkorea, Indien, Israel, Angola,Australien, Panama und Polen ? und finden besonders im Finanz- undTechniksektor großen Anklang.- Im September 2016 rief Getty Images gemeinsam mit Your Life, derKampagne zur Förderung von Leistungskursen in Mathematik undPhysik, und Washington STEM, einer US-amerikanischen gemeinnützigenOrganisation zur Förderung von Fachkompetenzen, Fairness undInnovation bei der Ausbildung in MINT-Fächern, eineninternationalen Wettbewerb (http://press.gettyimages.com/getty-images-your-life-and-washington-stem-partner-in-global-competition-to-re-picture-stem/) für innovative Darstellungen von MINT-Fächern insLeben. Der bahnbrechende Wettbewerb rief weltweit Fotografen dazuauf, zeitgemäße Bilder einzureichen, die Menschen jeden Alters undHintergrunds bei MINT-Aktivitäten zeigen.- Im Oktober 2016 arbeitete Getty Images mit der britischenWohltätigkeitsorganisation Women's Sport Trust (http://press.gettyimages.com/getty-images-partners-with-womens-sport-trust-to-redefine-imagery-of-female-athletes-in-commercial-and-editorial-storytelling/) zusammen, um die Sichtbarkeit von Athletinnen undFrauensportarten zu erhöhen und die Art und Weise zu hinterfragen,wie Athletinnen auf Bildern dargestellt werden. Mit dem Schwerpunktauf der realistischen und inspirierenden Darstellung von Sporttreibenden Frauen und Mädchen ging die Partnerschaft mit denfolgenden Initiativen an den Start: - Eine redaktionelleKuratierung mit dem Titel "Best of Women'sSport", die Schulen, Universitäten und gemeinnützigenOrganisationen kostenlos zur Verfügung stand- Die Festlegung neuer visueller Standards für Bilder, auf denenSport treibende Frauen und Mädchen dargestellt werden- Eine kommende kreative Bildersammlung, die den neuen Standardsentspricht- Getty Images schuf innerhalb seines branchenführenden Sportteamseine neue Praktikumsstelle für eine talentierte Sportfotografin.- Getty Images hat vor Kurzem mit Refinery 29 (http://press.gettyimages.com/getty-images-and-refinery29-expand-content-partnership-with-the-launch-of-the-no-apologies-collection/) an zweiBildersammlungen mit den Titeln The 67% Collection (http://www.gettyimages.com/photos/67percentcollection?family=creative&phrase=67percentcollection&sort=best&excludenudity=true#license) und The NoApologies (http://www.gettyimages.com/photos/noapologiescollection?excludenudity=true&family=creative&page=1&phrase=NoApologiesCollection&sort=best#license) gearbeitet, die es Frauen ermöglichensollen, im redaktionellen Bereich angemessener und freier vertretenzu sein.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.media.landrover.comRedaktionelle HinweiseJaguar Land Rover investiert in spezielle Programme zur Förderungjunger Ingenieurinnen.Im Dezember 2016 rief das Unternehmendiesbezüglich sein erstes nationales Programm mit dem Titel "YoungWomen in the Know" (Junge Frauen, die wissen, wie der Hase läuft) insLeben und öffnete damit Studentinnen seine Pforten, um ihnen einenfundierten Überblick über seine Berufe in den Bereichen Maschinenbauund Fertigung zu verschaffen. Im Juli 2016 wurden zwanzig seinerMitarbeiterinnen im Branchenbericht "Top 100 Most Influential BritishWomen in the Automotive Industry" der Zeitschrift Autocar zu deneinflussreichsten Frauen in der britischen Automobilindustrie gekürt.Das Programm "Inspiring Tomorrow's Engineers School STEM Education"Das Bildungsprogramm für MINT-Fächer von Jaguar Land Rover verfolgteinen interaktiven, praxisorientierten Lernansatz, das sich an alleStufen des britischen Lehrplans und individueller Berufsprogrammerichtet. Im Jahr 2016 nahmen 300.000 junge Briten an dem Programmteil, davon 21.000 Jugendliche, die eines der sechs britischenEducation Business Partnership Centres von Jaguar Land Roverbesuchten.Ausbildungen bei Jaguar Land RoverIm Rahmen der preisgekrönten Ausbildungsprogramme von Jaguar LandRover erhalten jährlich rund 200 junge Menschen einenAusbildungsplatz. Das "Advanced-Scheme"-Programm dauert vier Jahre undrichtet sich an junge Menschen, die in dem jeweiligen Jahr oder kurzdavor ihren GCSE-Abschluss gemacht haben (mit der mittleren Reife inDeutschland vergleichbar).Das "Degree-Scheme"-Programm dauert sechs Jahre und richtet sich anjunge Menschen im letzten A-Level-Jahr (mit dem deutschen Abiturvergleichbar) oder solche, die bereits ihren A-Level-Abschluss odereine Berufsausbildung absolviert haben.Näheres hierzu erfahren Sie auf http://www.jaguarlandrovercareers.comJaguar Land Rover für Bachelor-StudierendeFür Bachelor-Studierende, die sich mitten im Studium befinden und nacheiner Ergänzung mit Aussicht auf Projekte aus der Praxis mit realer,internationaler Reichweite suchen, ist das "Undergraduate"-Programmvon Jaguar Land Rover genau das Richtige. Erfolgreiche Bewerber könnenüber einen Zeitraum von drei bis fünfzehn Monaten ins Unternehmenschnuppern und sich dabei wertvolle Fachkompetenzen aneignen undinternationale Berufserfahrung machen. Das Programm bietet außerdemdie Aussicht auf längerfristige Karrieremöglichkeiten bei Jaguar LandRover.Näheres hierzu erfahren Sie auf http://www.jaguarlandrovercareers.com/jlr-roles/future-talent/undergraduates/Über Getty Images:Getty Images ist die weltweit vertrauenswürdigste und renommiertesteQuelle für visuelle Inhalte. Auf seinen Websiteshttp://www.gettyimages.com und http://www.istock.com stehen über 200Millionen Bilder zur Verfügung. Die Website von Getty Images wird vonKunden, die aus der Kreativindustrie, Unternehmen und den Medien ausfast 200 Ländern stammen, besucht und ist die erste Anlaufstelle fürdas Entdecken, Kaufen und Teilen ausdrucksstarker Inhalte von denweltbesten Fotografen und Videografen. Getty Images arbeitet mit über200.000 Anbietern und hunderten Bildpartnern zusammen, um über 130.000Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen umfassendabzudecken, kommerzielle Konzepte jeglicher Art durch ausdrucksstarke,kreative Bilder zu kommunizieren und das umfangreichste Digitalarchivder historischen Fotografie zu sein.Besuchen Sie Getty Images auf http://www.gettyimages.com, um mehrdarüber zu erfahren, wie das Unternehmen die Rolle unbeweglicher undbeweglicher Bilder in den Bereichen Kommunikation und Unternehmenvoranbringt und kreativen Ideen Leben einhaucht.Im Bereich Press Roomerfahren Sie mehr über Unternehmensnachrichten und Ankündigungen.Unter Stories & Trends finden Sie Beiträge und Inspirationen zuunseren Inhalten. Folgen Sie Getty Images auf Facebook, Twitter,Instagram, LinkedIn, Pinterest und Tumblr oder laden Sie sich dieGetty-Images-App herunter, mit der Sie die weltbesten Bilderdurchstöbern, speichern und teilen können.Getty Images und seine PartnerGetty Images ist Branchenführer, was die realistische Darstellungverschiedener Communities betrifft. Um dies zu erreichen, arbeitet dasUnternehmen mit einer Reihe von Partnern zusammen:Original-Content von: Jaguar Land Rover und Getty Images, übermittelt durch news aktuell