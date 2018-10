Jaguar Land Rover gibt Konkurrenten bei den Invictus Games einen Einblick in eine autonome Zukunft

Whitley, England (ots/PRNewswire) -- Verwundete Krieger erleben selbstfahrende Autos schon vor denInvictus Games in Sydney 2018- Die von Jaguar Land Rover entwickelte Fahrzeugtechnologie könnteMillionen von Menschen weltweit das Reisen erleichtern.- Die Vierten Invictus-Spiele für verwundete, verletzte und krankemilitärische Einsatzkräfte und Veteranen finden vom 20. bis 27.Oktober in Sydney statt.Vor den Invictus Games in Sydney 2018 lud der "Presenting Partner"Jaguar Land Rover verwundete, verletzte und kranke Krieger ein, aufeinigen der kompliziertesten Straßen des Vereinigten Königreichseinen selbstfahrenden Range Rover Sport zu erleben.Zur Multimedia-Mitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8417751-jaguar-land-rover-autonomous-future/Mark "Dot" Perkins, der Kapitän des Teams aus dem VereinigtenKönigreich, und das italienische Teammitglied Simone Careddu habensich mit den ehemaligen Konkurrenten Jamie Weller und JJ Chalmerszusammengetan, um im autonomen SUV der Stufe 4 auf öffentlichenStraßen in Milton Keynes zu fahren.Das selbstfahrende Fahrzeug navigiert erfolgreich im Kreisverkehr,an Ampeln, bei Geschwindigkeiten bis zu 50 mph, an Kreuzungen undbeim Spurwechsel. Diese Innovationen, die im Rahmen desAutodrive-Konsortiums des Vereinigten Königreichs entwickelt wurden,befassen sich mit technischen Herausforderungen, die sich ausstädtischen Umgebungen mit ihren Fußgängern, Radfahrern,Sicherheitseinrichtungen und Infrastrukturen ergeben.Das Feedback der Wettbewerber wird Jaguar Land Rover dabei helfenzu verstehen, wie autonome Technologie das Leben von Millionen vonMenschen mit eingeschränkter Mobilität verbessern könnte. DieBeseitigung heutiger Mobilitätsbarrieren könnte es außergewöhnlichenMenschen ermöglichen, außergewöhnliche Dinge zu tun - und dadurch denGeist der Invictus-Spiele zu verkörpern.Mark "Dot" Perkins hierzu: "Die Technik hat sich so starkweiterentwickelt, dass ich mich jetzt schon wie ein prähistorischesWesen fühle. Wenn meine Kinder erwachsen sein werden, wird es ihnenaußergewöhnlich erscheinen, dass die Leute früher ihr Auto selbstgelenkt haben."Jamie Weller, Veteran und ehemaliger Flugzeugingenieur der RoyalNavy, der im Laufe seiner militärischen Karriere eine Sehbehinderungerlitt, sagte: "Es war eine großartige Gelegenheit, die neueTechnologie zu erleben, die Jaguar Land Rover gerade entwickelt. Esist spannend, über Autos zu diskutieren, die von sehbehindertenMenschen genutzt werden könnten. Die Technologie hat so vielepositive Aspekte und Vorteile für alle, die mit einer Behinderungleben."Jim O'Donoghue, Ingenieur für autonome Forschung bei Jaguar LandRover, sagte: "Das Verständnis der Teilnehmer war von unschätzbaremWert. Wir arbeiten bereits mit der Industrie, akademischenEinrichtungen und der Regierung zusammen, um in den nächsten zehnJahren selbstfahrende Autos auf die Straße zu bringen, wobei wir dasehrgeizige Ziel von null Unfällen, null Emissionen und null Staus fürkünftige Generationen verfolgen. Die Hinzufügung von nullMobilitätsbarrieren auf dieser Liste wäre eine gewaltigeErrungenschaft und ist etwas, das wir anstreben."Die Invictus-Spiele nutzen die Kraft des Sports, um zur Erholunganzuregen, die Rehabilitation zu unterstützen und zu einem breiterenVerständnis und mehr Respekt für verwundete, verletzte und krankeSoldaten und Soldatinnen beizutragen.Emily HoggGlobal PR Brand and Partnerships OfficerT: +44-7384-532605E: ehogg2@jaguarlandrover.com(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/753316/Invictus_Range_Rover_Sport.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8417751-jaguar-land-rover-autonomous-future/Original-Content von: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell