Jaguar Health: Stehen den Bullen jetzt kräftige Verluste ins Haus?

Was an der Börse zu schnell steigt, pflegt anschließend auch wieder schnell zu fallen. Die Aktie der Jaguar Health Inc. hat gute Chancen, zu einem weiteren Anschauungsbeispiel für diese leidvolle Erfahrung der Bullen zu werden. Der Kurs pendelte im Herbst noch deutlich unter der Marke von 0,50 US-Dollar.

Im Dezember jedoch explodierte die Aktie. Nach einem Hoch bei 0,72 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung