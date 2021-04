Jaguar Health-Aktie: Verschärft sich kurzfristig die Abwärtsbewegung?

Die Aktie der Jaguar Health Inc. konnte den im Dezember gestarteten Anstieg noch bis zum 8. Januar fortsetzen und dabei in der Spitze auf ein Hoch bei 4,47 US-Dollar vordringen. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs schnell in einen Abwärtstrend übergehen und bis Ende Februar auf den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen.

Anfang März wurde der gleitende Durchschnitt signifikant unterschritten und



