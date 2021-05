Jaguar Health-Aktie: Die Bullen bieten weiterhin ein schwaches Bild

Die Aktie der Jaguar Health Inc. schloss ihren extrem steilen Anstieg am 8. Januar mit einem neuen Hoch bei 4,47 US-Dollar ab. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder. Sie haben den Kurs in eine anhaltende Abwärtsbewegung übergehen lassen. Der 50-Tagedurchschnitt wurde Ende Februar erreicht und unterschritten.

Ihn konnten die Käufer seitdem nicht mehr dauerhaft zurückerobern. Nach einem ersten Korrekturtief bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung