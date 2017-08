Köln (ots) - Die Jagdsaison ist wieder eröffnet: In zwölf neuenFolgen von Deutschlands beliebtester Gründer-Show "Die Höhle derLöwen" kämpfen erneut fünf Top-Unternehmer um die besten Deals mitaußergewöhnlichen Start-up-Unternehmen. Ob Judith Williams, FrankThelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer oder die neue "Löwin" DagmarWöhrl - sie alle wittern gute Geschäfte in kürzester Zeit und lassensich lukrative Investments nicht entgehen. Schon zum Auftakt dervierten Staffel, der am 5. September 2017 ab 20:15 Uhr bei VOX zusehen ist, zeigen die "Löwen" darum Zähne! Doch welcher Gründer kanndie erfahrenen Unternehmer mit seinem Geschäftsmodell überzeugen undmit einem Investment und der jahrelangen Erfahrung der "Löwen"rechnen? Unter anderem erwartet die Zuschauer in der ersten Folge einStart-up mit einer revolutionären Idee rund ums Handy, ein "Löwe",der eine Kuh töten will und eine Mutter, die für ihre kranke Tochterdas Unmögliche möglich machte. Als erstes Start-up betritt in diesemJahr das Gründer-Duo von "Protect Pax" die "Höhle der Löwen". PascalBuchen (26) und Anthony Filipiak (22) aus Düsseldorf habenzerbrochenen Handy-Displays den Kampf angesagt: "Unser Ziel war es,einen unsichtbaren Schutz zu entwickeln, der das Handy quasiunkaputtbar macht", so Pascal Buchen. Das ist ihnen mit "Protect Pax"laut eigener Aussage gelungen: Das Produkt wird in flüssiger Formaufs Handy aufgetragen und soll das Display sechs Mal härter alsherkömmliche Schutzfolien machen. Jetzt suchen die Gründer dringendeinen Investor: "Ein 'Löwe' wäre wahnsinnig wichtig für uns. AllesGeld, das wir hatten, haben wir investiert", erzählt Pascal Buchen."Jemand, der an uns glaubt, wäre super. Wir würden uns darüber riesigfreuen", ergänzt Anthony Filipiak. Um mit Protect Pax weiterzuwachsenund das Produkt mittelfristig auch zum Schutz von Ceranfeldern oderAutoscheiben einzusetzen, erhoffen sich die Gründer 100.000 Euro für15 Prozent Unternehmensanteile. Ralf Dümmel scheint begeistert: "Ichsag euch mal drei Sachen: geil, geil, geil." Aber investiert er oderein anderer "Löwe" tatsächlich? Auch Luisa Mentele und Markus Deiblermöchten mit ihrem Start-up "Luicella's Ice Cream" einen coolenInvestment-Deal mit nach Hause nehmen: 120.000 Euro für 10 ProzentUnternehmensanteile wollen die Gründer durch "Die Höhle der Löwen"bekommen. "Eis ist unsere ganz große Leidenschaft", erklärt LuisaMentele die Motivation des Gründer-Duos. Die 28-Jährige hat an eineritalienischen Eis-Universität studiert. Der frühereOlympia-Weltrekord-Schwimmer Markus Deibler (27) beendete für diekalte Köstlichkeit sogar seine Profisportler-Karriere: "Ich hatteeinfach keine Lust mehr, mein ganzes Leben nur aufs Schwimmenauszurichten. Und ich hatte richtig Bock, mit Luisa Eis zu machen.Deswegen habe ich entschieden: Ich höre mit dem Schwimmen auf." Heutegehören zum Unternehmen "Luicella's Ice Cream" zwei Eisdielen inHamburg, Fertig-Eis-Sorten im Einzelhandel und der neue Eis-Mix, mitdem man Eis zu Hause einfach selbst herstellen kann. "Sie sind diepersonifizierte Glaubwürdigkeit für dieses Thema", lobt CarstenMaschmeyer die Gründer nach ihrem Pitch. Und auch für die anderen"Löwen" spricht viel für "Luicella's Ice Cream". Doch das Logo, aufdem auch eine Kuh zu sehen ist, gefällt Frank Thelen gar nicht: "Ichhabe ein Problem damit, dass es die Marke brutal einschränkt. Nämlichauf Kuh-Milch. Darum die offene Frage: Darf ich eure Kuh töten?"Lassen sich die Gründer darauf ein und reicht ihre Performance füreinen Deal in der "Höhle der Löwen"? Mit einer ganz besonderenGeschichte gehen das Mutter-Tochter-Gespann Anna Vonnemann und DindiaGutmann aus Berlin mit Geschäftspartnerin Saskia Holodynski in "DieHöhle der Löwen": Dindia erlitt bereits im Mutterleib einenSchlaganfall und hat seitdem eine halbseitige Lähmung. "Halbseitiggelähmt zu sein bedeutet Unselbstständigkeit, Abhängigkeit und starkeSchmerzen, aber auch Ausgrenzung", schildert Dindia ihre Erfahrungen.Um ihrer Tochter zu helfen, entwickelte Mutter Anna ohne technischeVorkenntnisse ein Gerät, das Dindia mit elektrischen Impulsen beiihrer Körperhaltung unterstützt - und hatte erstaunlichen Erfolg.Heute ermöglicht "MovEAid" der 26-jährigen Dindia vielBewegungsfreiheit und Körperkontrolle. Um ihre Erfindungweiterzuentwickeln und auch anderen Menschen damit helfen zu können,erhoffen sich die Gründer von den "Löwen" 200.000 Euro für 20 ProzentUnternehmensanteile. "Je weiter wir kommen, desto höher sind auch dieSummen, die wir investieren müssen", erklärt die 67-jährige AnnaVonnemann. Die "Löwen" sind von der Entstehungsgeschichte von"MovEAid" gerührt, aber sind sie auch bereit zu investieren? "Siebrauchen Türöffner in vielfältiger Weise", ist Dagmar Wöhrlüberzeugt. Und auch Judith Williams meint: "Sie sind ein Sonderfallin der 'Höhle der Löwen'. Sie sind die wahre 'Löwin'." Wird jemand"MovEAid" unterstützen? Wie sich außerdem die Gründer Birgit Ungervon "hearts for heels" und Familie Wilde von "Otto Wilde Grillers" inder "Höhle" schlagen und wie es den Start-ups "Ankerkraut" und"Abflussfee" aus der letzten Staffel ergangen ist, zeigt VOX zumAuftakt der vierten Staffel "Die Höhle der Löwen" am 5. September2017 um 20:15 Uhr. 