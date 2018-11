Die Jagd nach Rekorden: TECHNOSEUM inszeniert Spannungsfeld von Sport, Kultur und Technik (FOTO)

Mannheim (ots) -Große Sonderausstellung Baden-Württemberg "Fertig? Los! DieGeschichte von Sport und Technik" im TECHNOSEUM Mannheim / Vom 8.November 2018 bis zum 10. Juni 2019Ob Stoppuhr, Zielfotografie oder Fitness-Tracker: Sport, wie wirihn kennen, ist ein Produkt unserer technisierten Welt.Herausgebildet hat er sich im 19. Jahrhundert, als körperlicheWettkämpfe stärker normiert, Sportgeräte in Form und Materialausgefeilter konzipiert und Leistungen genauer analysiert undvermessen wurden. Sport gehört heute zum Alltag - etwa wenn Sneakervom Sportschuh zum Mode-Accessoire avancieren, eine umfassendeFankultur mit Gesängen und Ritualen Sportveranstaltungen prägt oderbei Dopingskandalen die Grenzen der körperlichen Selbstoptimierungheiß diskutiert werden. Diesen Wechselbeziehungen zwischen Sport,Kultur und Technik widmet sich die Große SonderausstellungBaden-Württemberg "Fertig? Los! Die Geschichte von Sport undTechnik", die vom 8. November 2018 bis zum 10. Juni 2019 imTECHNOSEUM in Mannheim zu sehen ist."Die industrielle Revolution führte zu einer Technisierung undRationalisierung vieler Lebensbereiche. Damit ging auch der Trendeinher, den menschlichen Körper zu optimieren, Leistungen zu steigernund diese exakt zu messen - in der Arbeitswelt wie im Sport", erklärtDr. Alexander Sigelen, der am TECHNOSEUM die Schau kuratiert hat.Neben einem Turnpferd aus der Zeit umd 1800, das noch Kopf undSchweif besitzt, sowie einem Hightech-Rennrodelschlitten aus heutigerZeit ist auch ein acht Meter langes Ruderboot aus den 1930er Jahrenzu sehen. Auch Kurioses erfahren die Besucherinnen und Besucher: Soerfand ein schwäbischer Fußball-Schiedsrichter die rote und gelbeKarte, und nur weil die ausgedehnten Sport- und Parkanlagen desenglischen Adels gepflegt werden mussten, entwickelte man mechanischeRasenmäher. Fester Bestandteil eines Ausstellungsbesuchs ist es nichtzuletzt, dass die Besucher selbst in Bewegung kommen. Sie können etwaihre Balance auf einer Slackline testen, an einer Kraftmessplatte dieeigene Sprungkraft messen oder zum Degen greifen und ausprobieren,wie beim Fechten Trefferpunkte vollautomatisch erfasst und gezähltwerden. So will die Schau dazu anregen, über die eigeneBewegungsfreude nachzudenken - und vielleicht öfter einmal dieSportschuhe zu schnüren.Weitere Informationen gibt es unter www.technoseum.de.Pressekontakt:Marit Teerling, PressereferentinTel. 06 21 / 42 98-756E-Mail: marit.teerling@technoseum.deOriginal-Content von: TECHNOSEUM, übermittelt durch news aktuell