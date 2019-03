Jährliche Inflationsrate in der EU auf 1,6% gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Luxemburg (ots) - Die jährliche Inflationsrate in der EuropäischenUnion lag im Februar 2019 bei 1,6%, gegenüber 1,5% im Januar 2019.Ein Jahr zuvor hatte sie 1,4% betragen. Im Euroraum lag die jährlicheInflationsrate im Februar 2019 bei 1,5%, gegenüber 1,4% im Januar2019. Ein Jahr zuvor hatte sie 1,1% betragen.In Deutschland lag die jährliche Inflationsrate im Februar 2019bei 1,7%, unverändert gegenüber Januar 2019. Ein Jahr zuvor hatte sie1,2% betragen. Die niedrigsten jährlichen Raten wurden in Irland(0,7%), Griechenland, Kroatien und Zypern (je 0,8%) gemessen. Diehöchsten jährlichen Raten wurden in Rumänien (4,0%), Ungarn (3,2%)und Lettland (2,8%) registriert. Gegenüber Januar 2019 ging diejährliche Inflationsrate in sieben Mitgliedstaaten zurück, blieb ineinem unverändert und stieg in neunzehn an.Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt derEuropäischen Union, veröffentlicht.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * * ~Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell