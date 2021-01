Jägermeister launcht limitierte „BEST NIGHTS” Streetwear Kollektion

Wolfenbüttel (ots) -- Die erste internationale Streetwear-Kollektion von Jägermeister wird in insgesamt 22 Märkten gelauncht.- Erhältlich ab dem 31. Januar 2021 exklusiv unter www.bestnights.com (http://www.bestnights.com) .- Bloody Osiris steht als internationaler Ambassador hinter der Kampagne. Jägermeister bringt mit der BEST NIGHTS Kollektion erstmals eine internationale Streetwear-Kollektion heraus. Damit richtet sich die Marke an die Streetwear-Community weltweit und ist für Fans in 22 Märkten erhältlich.„Die besten Nächte als unser ureigenes Markenversprechen haben uns zu dieser unverwechselbaren Kollektion inspiriert“, sagt Wolfgang Moeller, Global CMO. „Die richtige Kleidung gehört wie der perfekte eiskalte Shot zu diesen Nächten.“Etablierte Jägermeister-Markenelemente, urbane Streetwear-Styles und Elemente der Nacht verbinden sich in zwölf exklusiven Pieces zu der BEST NIGHTS Kollektion. Jedes einzelne Stück lässt uns daran erinnern, was eine beste Nacht mit Freunden wirklich ausmacht. Auch wenn diese aufgrund der globalen Corona-Pandemie aktuell anders aussehen, als wir sie kannten, setzt Jägermeister mit der Kollektion ein Zeichen der Zuversicht dafür, dass wir die besten Nächte hoffentlich bald wieder gemeinsam erleben werden.Um mit der Kollektion einen Beitrag zur Unterstützung der Clubkultur zu leisten, die von der Corona-Krise bedroht wird, geht pro Bestellung der Kollektion ein Euro an die Initiative United We Stream. Die globale Kulturplattform und Streaming-Initiative hat sich dem Support für Kulturschaffende in dieser weltweiten Krise verschrieben.Die Kreativität der Streetwear-SzeneDer New Yorker Stylist Bloody Osiris steht wie kein Zweiter für Streetwear-Styles und ist das internationale Gesicht der BEST NIGHTS Kollektion. Als Design-Vorreiter hat er sich seinen festen Platz in der Streetwear- und Fashion-Szene erkämpft.„Es ist für mich eine Ehre, Teil der internationalen BEST NIGHTS-Kampagne zu sein. Als jemand, der über den Tellerrand hinausschaut, schätze ich den Mut, dass Jägermeister seine Komfortzone verlässt und etwas Neues kreiert. Innerhalb der Kampagne hatte ich den kreativen Freiraum, authentisch zu sein und mir selbst treu zu bleiben. Die Jägermeister Streetwear-Kollektion basiert auf genau diesen Überzeugungen", sagt Bloody Osiris.Zahlreiche weitere Kreative der internationalen Streetwear-Community stehen hinter der Kollektion. Dabei setzt Jägermeister auf individuelle Inszenierungen seiner Fashion-Talente, die sich selbst mit den begehrten Stücken überall auf der Welt in Szene setzen. Wie die Influencer die BEST NIGHTS Pieces mit ihren eigenen unverwechselbarer Styles verbinden, wird im Rahmen der internationalen Kampagne auf den Social-Media-Kanälen von Jägermeister und denen der Künstlern zu sehen sein.Die limitierte BEST NIGHTS Kollektion ist ab dem 31. Januar 2021 in 22 ausgewählten Märkten in Europa, Nordamerika, Asien (Taiwan) und Afrika (Südafrika) online über www.bestnights.com (http://www.bestnights.com) erhältlich.Die BEST NIGHTS Kollektion sowie die Kampagnenkreation wurden in Zusammenarbeit mit der deutschen Agentur la red GmbH Berlin entwickelt und umgesetzt.Weitere Informationen zur BEST NIGHTS Kollektion finden Sie hier (https://jagermeister.getbynder.com/share/635E5825-C022-4CCF-97980A5822E39E68/) oder auf unserer Presseseite. (https://www.jagermeister.com/de-de/best-nights-streetwear-kollektion-presse)Über JägermeisterDer weltbekannte Kräuterlikör Jägermeister ist in über 145 Ländern der Welt zu Hause – doch beheimatet ist er im niedersächsischen Wolfenbüttel. Nur hier wird Jägermeister von der Mast-Jägermeister SE hergestellt und vertrieben. Der weltweit erfolgreichste Kräuterlikör basiert seit über 80 Jahren auf einer geheimnisvollen Rezeptur aus 56 verschiedenen Kräutern, Blüten und Wurzeln. In 2019, mit einem Gesamtabsatz von 109,5 Millionen 0,7-Liter-Flaschen, festigte die Marke mit dem Hirsch ihren neunten Platz in der maßgeblichen Impact International Rangliste der Top 100 Premium-Spirituosen und ist damit der verkaufsstärkste Premium-Likör der Welt.Pressekontakt:Mast-Jägermeister SEMichael EichelDirector Corporate CommunicationsTel.: +49 5331 81-416E-Mail: michael.eichel@jaegermeister.deAndreas LehmannHead of Public RelationsTel.: +49 5331 81-473E-Mail: andreas.lehmann@jaegermeister.dewww.jaegermeister.dewww.mast-jaegermeister.deOriginal-Content von: Mast-Jägermeister SE, übermittelt durch news aktuell