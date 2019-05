Jägerbataillon 292 gedenkt seines gefallenen Kameraden (FOTO)

Donaueschingen/Baden-Württemberg (ots) -Am 29. April wehte in Donaueschingen die Flagge auf Halbmast.Grund dafür war das Gedenken des im Jahr 2009 verstorbenen SergejMotz aus dem Jägerbataillon 292. Er war der erste Soldat derBundeswehr, der im Gefecht gefallen ist und der erste Soldat, den dieBundeswehr mit der Einsatzmedaille Gefecht auszeichnete.In der Fürstenberg Kaserne ist das Jägerbataillon 292 zum Gedenkenseines Kameraden, Sergej Motz, angetreten. Oberstleutnant SandroBrandt, der Bataillonskommandeur, steht vor seinen Soldatinnen undSoldaten: "Heute ist für die Angehörigen des Jägerbataillons 292 einsichtbar prägender Tag! Hier in Donaueschingen ist jedem Soldatenbewusst, was der Beruf Soldat in letzter Konsequenz mit sich führenkann", sagte Brandt.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.mai2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBCEDTS201DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell