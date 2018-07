Jade Leader: Unmöglich!

Am 23.07.2018 ging die Aktie Jade Leader an ihrem Heimatmarkt Venture mit dem Kurs von 0,3 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".Unsere Analysten haben Jade Leader nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jade Leader-Aktie ein Durchschnitt von 0,27 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3 CAD (+11,11 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,28 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,14 Prozent Abweichung). Die Jade Leader-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Jade Leader erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

