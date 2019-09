Jada Pinkett und Will Smith's neue Multimedia-Plattform Westbrook Inc. und TELEPOOL unterzeichnen Entwicklungsvereinbarung für Spielfilme, Fernsehen und digitale Unterhaltungsformate

München (ots) - Nach der Übernahme im Jahr 2018 durch Will Smithund Elysian Fields macht TELEPOOL nun den nächsten Schritt in seinerintegrierten Content-Strategie mit einer weitreichendenEntwicklungskooperation mit Will Smith's und Jada Pinkett Smith'sgerade erst neu gegründeten Produktions- und Vertriebs-HoldingWestbrook Inc.TELEPOOL ist einer der etabliertesten europäischen Film- undLizenzhändler mit 55 Jahren Erfahrung im nationalen undinternationalen Vertrieb von Entertainment-Produkten. Westbrook Inc.ist ein neu geschaffenes Multimedia-Konglomerat, das die Ambitionender Smith-Familie und ihrer erweiterten "Talentfamily" in Bezug aufglobale Inhalte vertritt, entwickelt und diese realisiert.Die Entwicklungsvereinbarung basiert auf zunächst dreiPremium-Film- und TV-Projekten, wie z.B. einem hochkarätigenAction-Movie, einem Thriller und globalenSport-Entertainment-Produktionen, die Westbrook Inc. zusammen mitTELEPOOL auf den Markt bringen wird."Wills neue Westbrook Inc. und TELEPOOL entwickeln gemeinsamSpielfilme, TV-Projekte und Entertainment-Formate, die wir zum Teilauch koproduzieren werden. Für TELEPOOL ist das ein weitererkonsequenter Schritt im Rahmen der neuen Strategie. Als weiteren Wegder Programmbeschaffung stellen wir Inhalte auch selber her, die wirdann in allen Verwertungsstufen, einschließlich Kino und zum Teilauch international, vermarkten werden. Unsere enge Bindung an unsereGesellschafter in den USA und der Schweiz und ihre Netzwerkeverschaffen uns hier eine einzigartige Position im Markt", erklärtAndré Druskeit, CEO von TELEPOOL."Diese ersten Projekte sind repräsentativ für die Art vonaufregender und globaler Unterhaltung, die wir der Welt bietenwollen. Wir freuen uns besonders, dass wir sowohlBest-in-Class-Kreative unterstützen als auch die Stärke unserervernetzten und strategischen Partnerschaft mit TELEPOOL für denVertrieb voll ausschöpfen können". Kosaku Yada, CEO von WestbrookInc.Über Westbrook Inc.Westbrook wurde 2019 von Jada Pinkett Smith, Will Smith, MiguelMelendez und Kosaku Yada gegründet und ist eine Holdinggesellschaft,die das globale Content- und Handelsgeschäft der Smith Familybetreibt. Westbrook beherbergt sowohl neu gegründete als auch bereitsbestehende Unternehmen wie Overbrook Entertainment, Red Table TalkEnterprises, Westbrook Studios, Westbrook Media als digitalesContent-Studio, Social Media Management und kreativerMarken-Inkubator, sowie Good Goods mit direktem Endkundengeschäft.Westbrook nutzt die umfassende Erfahrung der Smith Family in denBereichen Unterhaltung und Medien und erstellt und kuratiert Inhalteauf allen wichtigen Plattformen - von kurzen und mittleren digitalenInhalten bis hin zu traditionellen Fernseh- und Kinofilmen. Westbrookkonzentriert sich darauf, Marktführer im globalenFamily-Entertainment zu werden.Über TELEPOOLDie TELEPOOL GmbH, gegründet 1963, ist ein diversifiziertesMedienunternehmen mit Standorten in München, Zürich, Leipzig und LosAngeles. Im deutschsprachigen Europa vertreibt und vermarktetTELEPOOL internationale Kinofilme, Spielfilme und Serien, Verlags-und Ausschnittsrechte sowie Hörfunkproduktionen. TELEPOOL deckt dasgesamte Spektrum der Filmvermarktungs- und -auswertungskette ab:Neben der Entwicklung und Ko-Finanzierung, Produktion undKo-Produktion von Filmen und Serien betreibt TELEPOOL mit GlobalScreen einen der führenden Weltvertriebe Europas. Die EuroVideoMedien GmbH wertet Lizenzen an in- und ausländischen Filmen undTV-Produktionen auf DVD und Blu-ray für den Verkauf und den Verleihsowie im Video on Demand aus. Darüber hinaus ist das Unternehmen imBereich der Ko-Finanzierung und Vermarktung von Games tätig. Über dieTochter Netleih GmbH & Co.KG verleiht TELEPOOL DVDs und Blu-rays undbetreibt das VoD Portal videobuster.de. Die Library der TELEPOOLreicht von Kino-Blockbustern und (Event) Movies über preisgekrönteDokumentationen bis hin zu erfolgreichen TV-Serien. Im Juni 2018erwerben Schauspieler und Produzent Will Smith ("Bad Boys", "DasStreben nach Glück", "Ali", "Men In Black", "I am Legend" etc.) undRegisseur Marc Forster ("Monster's Ball", "James Bond - Quantum ofSolace", "World War Z", "Christopher Robin") gemeinsam die TELEPOOL.Über ELYSIAN FIELDSElysian Fields ist eine in Zürich ansässigeInvestmentgesellschaft, die 2014 gegründet wurde und sich auf denMedien- und Unterhaltungssektor konzentriert. Elysian Fields wirdhauptsächlich von seinen Partnern finanziert und fungiert alsproprietäre Investmentgesellschaft mit einem aktiven Ansatz in derManagementunterstützung und Wertschöpfung. Das Unternehmen hältBeteiligungen an verschiedenen Unterhaltungsunternehmen und dieRechte an verschiedenen IPs bei gefilmten Unterhaltungs- undVideospielen. 