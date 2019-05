Jacuzzi® macht Furore auf der Fuorisalone 2019

Mailand (ots/PRNewswire) - Jacuzzi® - Weltmarktführer in derSPA-Branche und eine der maßgebenden Wellness-Marken überhaupt -gehörte zu den Attraktionen auf der Fuorisalone 2019(https://fuorisalone.it/welcome/). Dort präsentierte das Unternehmenden europäischen Endverbrauchern die Badewanne ARGA(https://www.jacuzzi.it/bagno/vasche-swirlpool/arga)(TM). Die Wannebietet einzigartige und innovative Lösungen wie dieSwirlpool(TM)-Technologie, ein sanfter Wasserwirbel, der den Badendenwarm umfließt, sowie Farbtherapie und einen integrierten Salzdiffuserfür ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis, und dank der Whisper+Technology(TM) dazu noch extrem leise. ARGA(https://www.jacuzzi.it/bagno/vasche-swirlpool/arga)(TM) wird inItalien hergestellt und ist bereits in den besten Showrooms zuhause.Doch das ist noch nicht alles: Der italienische Schwimmer GregorioPaltrinieri (https://www.instagram.com/greg_palt/?hl=it) warebenfalls anwesend mit einer Schwimmvorführung im Jacuzzi®-SwimSpa,ein Pool für jede Jahreszeit, der sich auch als Wassergymnastikpoolfür Zirkeltraining eignet."In den letzten Jahren haben sich in den Bereichen Bad und Spabedeutende Entwicklungen in Bezug auf Technologie und Designabgezeichnet", so Fabio Felisi, President und General Manager vonJacuzzi® EMEA. "Unser Unternehmen war angesichts dieser Veränderungenimmer einen Schritt voraus, und wir werden dafür sorgen, dass diesauch in Zukunft so bleibt. Wir arbeiten ständig an Innovationen, umneue Herausforderungen des Marktes anzugehen und zukünftigesinternationales Wachstum zu sichern. Fuorisalone ermöglicht uns dieInteraktion mit Designliebhabern, Meinungsbildnern und Architekten,die für uns eine strategisch wichtige Zielgruppe sind. Wir möchten inZukunft mehr und mehr mit Architekten zusammenarbeiten, neue Ideenund Lösungen entwickeln, die durch das Prestige unserer Marke nochverstärkt werden."Informationen zu Jacuzzi®:Jacuzzi® EMEA (mit Firmensitz in Mailand, Italien) ist in Europa,Afrika und Asien direkt über verschiedene regionale Geschäftsstellenund indirekt über ein umfangreiches Vertriebsnetz tätig. Design,Wohlbefinden, Leistung und Pflege: Das sind die Warte, die die Essenzvon Jacuzzi® ausmachen, einer Marke, die Bedürfnisse und Trendsantizipiert und innovative Produkte und Lösungen entwickelt, die aufWünsche jeglicher Art zugeschnitten sind.Spas, Whirlpools, Multifunktionsduschen, Duschkabinen, Saunen,Hammams und vieles mehr: eine breite Produktpalette mit einereinzigartigen Kombination aus modernster Technologie, modernstemDesign und exklusiven Funktionen, die höchste Leistung sowohl imWohnbereich als auch im professionellen Umfeld des Gastgewerbesgewährleistet.Presseinfo:Giorgio TerzuoloBrand & Communication Manager EMEA & Asiagterzuolo@jacuzzi.euFoto -https://mma.prnewswire.com/media/881692/Jacuzzi_Fuorisalone_2019.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/799294/Jacuzzi_Logo.jpgPressekontakt:+39 02 9285 2325Original-Content von: Jacuzzi, übermittelt durch news aktuell