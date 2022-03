Jackery eröffnet neue offizielle Websites in Deutschland, Großbritannien und Kanada

Frankfurt, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Jackery (https://www.jackery.com/), der weltweit führende Anbieter von portablen Energielösungen und erneuerbaren Solarladegeräten, hat im Rahmen seiner expandierenden weltweiten Präsenz neue offizielle Websites in drei Ländern gestartet – Deutschland (de.jackery.com), Kanada (ca.jackery.com) und Großbritannien (uk.jackery.com) verfügen nun über eigene Jackery-Websites, um den Verbrauchern einen leichteren Zugang zu lokalen Informationen, einschließlich der neuesten Produkte, Rabatte, Blog-Tipps und Unternehmensnachrichten, sowie zu allen Aspekten des Kundenservices zu bieten.Die Einführung der neuen Websites ist eine Reaktion auf die äußerst erfolgreiche Expansion von Jackery in diesen Märkten im Jahr 2021. Bis Ende 2021 verzeichnete das Unternehmen ein mehrfaches Umsatzwachstum in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Jackery wurde 2012 gegründet und erfreut sich seit vielen Jahren einer konstant hohen Bewertung durch Rezensenten und Verbraucher, die die innovativen und einfach zu bedienenden portablen Energielösungen des Unternehmens schätzen.„Lokale Nutzer von Jackery-Produkten können die neuesten Produktinformationen, Rabattinformationen, lokale Informationen und Unternehmensnachrichten über unsere offiziellen Websites abrufen, um unsere Marktpräsenz weiter zu beschleunigen und ein stetiges Tempo der Globalisierung beizubehalten", sagte der Leiter des Website-Teams von Jackery. „Wir freuen uns darauf, eine gute Verbindung und Kommunikation mit Nutzern und Jackery-Fans über diese offiziellen Website-Plattformen aufzubauen, die auch das beste Medium sind, um den Menschen vor Ort die Kultur und die Werte von Jackery nahezubringen."Diese neuen Websites ermöglichen es dem Unternehmen, mehr Artikel, exklusive Produkte und Peripheriegeräte in der jeweiligen Landessprache anzubieten, um den Nutzern ein umfassenderes Erlebnis zur Verfügung zu stellen. Der Launch unterstreicht die übergreifende Reise von Jackery in Richtung Globalisierung und die Bemühungen, einen schnell wachsenden Kundenstamm internationaler Kunden besser zu bedienen.Im Jahr 2018 begann Jackery mit der Entwicklung von Solarmodulen für den Outdoor-Bereich und war eines der ersten Unternehmen, das im Jahr 2020 ein gebündeltes Konzept für die Solarstromerzeugung entwickelte, mit dem das mobile Kraftwerk des Unternehmens mit einem robusten Solarpanel kombiniert wurde. Seitdem hat Jackery seine herausragende, nachhaltige Outdoor-Life-Marke und -Produktlinie weiterentwickelt und damit den Industriestandard und den Maßstab für solares und erneuerbares Laden gesetzt.Jackery bietet eine breite Palette an mobilen Stromversorgungsoptionen und -größen, von 167-Wh-Stationen bis hin zu großen 1534-W-Stationen, die 85 % aller Geräte mit Strom versorgen können. Alle Jackery-Stromstationen sind mit den robusten, faltbaren und tragbaren Solarpanels des Unternehmens kompatibel, die zum Aufladen einfach an die Stromstationen angeschlossen werden können.Weitere Informationen über die Produkte von Jackery finden Sie unter https://www.jackery.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756811/image_5009324_31937992.jpgPressekontakt:Tracy Wang,+86-18956557661,tracywang@jackery.comOriginal-Content von: Jackery Inc., übermittelt durch news aktuell