Jack the Box: Man muss es einfach mal gesagt haben

Jack the Box weist am 23.12.2019, 12:28 Uhr einen Kurs von 77.61 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.

Unsere Analysten haben Jack the Box nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Jack the Box gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,67 insgesamt 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 50,71 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jack the Box-Aktie ein Durchschnitt von 82,09 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 77,58 USD (-5,49 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (82,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,49 Prozent Abweichung). Die Jack the Box-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Jack the Box erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Jack the Box hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,06 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.9%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,83 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.