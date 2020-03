Jack the Box: Kam das wirklich unerwartet?

Per 10.03.2020, 00:01 Uhr wird für die Aktie Jack the Box am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 52.72 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Wie Jack the Box derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Jack the Box investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,27 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,64 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Jack the Box-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 96,8 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (62,14 USD) ausgehend um 55,78 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Jack the Box von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jack the Box in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jack the Box haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Jack the Box bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.