Jack the BoxWirklich, ?

Jack the Box, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 13:00 Uhr) mit 87.51 USD mehr oder weniger gleich (-0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Jack the Box damit 1,97 Prozent unter dem Durchschnitt (10,89 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 19,55 Prozent. Jack the Box liegt aktuell 10,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jack the Box liegt bei einem Wert von 19,67. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 48,48) unter dem Durschschnitt (ca. 59 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Jack the Box damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,78 % ist Jack the Box im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,92 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,14 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

