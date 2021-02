Jack in the Box Aktie: Bereit für einen Short-Squeeze?

Dine-in-Restaurants haben am Wochenende in New York mit einer Auslastung von 25% wieder geöffnet, und Analysten erwarten in diesem Jahr einen starken Aufschwung der angeschlagenen Restaurantaktien.

Danielle Shay, Direktorin für Optionen bei Simpler Trading, sagte am Freitag, dass eine Restaurant-Aktie, die man in nächster Zeit beobachten sollte, der Short-Squeeze-Kandidat Jack in the Box Inc. (NYSE:JACK).

Beobachten Sie Jack In The Box

