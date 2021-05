Jack In The Box Aktie: Jetzt gibt es Einblicke!

Jack In The Box (NASDAQ:JACK) verzeichnete im 2. Quartal einen Gewinn von 63,15 Mio. $, was einem Anstieg von 27,72 % gegenüber dem 1. Der Umsatz fiel auf $257,22 Mio., ein Rückgang von 24,02 % zwischen den Quartalen. In Q1 verdiente Jack In The Box $87,37 Millionen, und der Gesamtumsatz erreichte $338,54 Millionen.

Was ist ROCE?

Änderungen in den Gewinnen und Umsätzen weisen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung