Jack Sewing Machine: Der Hammer!

Der Kurs der Aktie Jack Sewing Machine steht am 06.03.2019, 03:13 Uhr an der heimatlichen Börse Shanghai bei 42,46 CNH. Der Titel wird der Branche "Haushaltsgeräte" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Jack Sewing Machine auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jack Sewing Machine-Aktie hat einen Wert von 19,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (34,23). Der RSI25 liegt bei 34,23, was bedeutet, dass Jack Sewing Machine hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Jack Sewing Machine.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jack Sewing Machine beträgt das aktuelle KGV 29,73. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Jack Sewing Machine ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Jack Sewing Machine schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,83 % und somit 27,06 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 27,88 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".