Unterföhring (ots) -28. Dezember 2017. Das gab's noch nie: "Die Simpsons" erleben ihreerste einstündige Episode! Und die größten Legenden der Film-, Pop-und Hip-Hop-Branche sind dabei: Mit den OSCAR® Preisträgern JackNicholson und Elton John wird Charity gemacht, Rap-Star Snoop Doggsorgt für die richtigen Beats und Millionär Mr. Burns lässt im Stilvon "Der große Gatsby" die Schampus-Korken knallen ... ProSiebenzeigt die neuen Folgen der 28. Staffel von "Die Simpsons" ab 2.Januar 2018, dienstags um 20:15 Uhr. Zum Auftakt gibt es dieeinstündige Episode. Im Anschluss startet "Family Guy" zur 16.Staffel um 22:10 Uhr.Fakten:- Die Folge mit dem Titel "Der große Phatsby" ist gespickt mitAnspielungen auf den Klassiker "Der große Gatsby" von F. ScottFitzgerald: So ist Mr. Burns ein unglücklicher und geheimnisumwobenerMillionär, der Partys auf seinem Anwesen feiert. Da die Storyallerdings nicht in den Goldenen 1920ern spielt, sondern in derGegenwart, sorgt unter anderem Hip-Hop-Legende Snoop Dogg mit einemGastauftritt für die richtigen Beats.- Mit der zweiteiligen Folge "Wer erschoss Mr. Burns?" führten"Die Simpsons" schon einmal eine Handlung über zwei Episoden fort.Allerdings bildeten diese das Finale der sechsten und den Auftakt dersiebten Staffel, weshalb sie nicht als einstündige Folge ausgestrahltwurden."Die Simpsons": Rache ist GelbMr. Burns lädt zu einer Party in seinem Anwesen in den noblenSpringfield Hamptons. Was als ausschweifende Gatsby-Sause geplantist, entpuppt sich allerdings als Reinfall. Viel besser läuft es amgegenüberliegenden Ufer der Bucht, wo bei Hip-Hop-Mogul Jay G dieParty-Beats wummern. Jay G will dem alten Mann zeigen, wie man alsMillionär das Leben genießt und sein Geld unter die Leute bringt.Leider übertreibt es Mr. Burns dermaßen, dass er in den Bankrottgerät. Mit Homers Hilfe sinnt er auf Rache ..."Family Guy": Homecoming Ball mit Taylor Swift Die Chaotentruppeaus der Feder von Comedian Seth MacFarlane ("The Orville") geht indie 16. Staffel. Und da holt sich die Familie mit Popstar TaylorSwift berühmte Unterstützung: Sohn Chris führt die Sängerintatsächlich zum Homecoming Ball aus. Taylor Swift will eigentlich nurschnell wieder Schluss machen, um einen Song drüber zu schreiben!"Die Simpsons" - die neuen Folgen der 28. Staffel ab 2. Januar2018, dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben"Family Guy" - die 16. Staffel ab 2. Januar 2018, dienstags um22:10 Uhr auf ProSieben